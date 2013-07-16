Украинские миротворцы в Либерии сдали «полугодовую проверку» представителям Миссии ООН

Главной целью их нахождения в отряде было проведение «полугодовой проверки» и учет автомобильной и специальной техники, вооружения, снаряжения, имущества тыла, медицины.

В ходе двустороннего брифинга «Меморандум взаимопонимания» руководящий состав отряда проинформировал членов комиссии о готовности к инспектированию, о состоянии техники и имущества, которое прибыло из Украины и используется личным составом во время повседневной деятельности.

В свою очередь председатель комиссии познакомил присутствующих с инспекторами, каждый из которых является специалистом в одной из областей, которая подпадает под проверку. Представители миссии проверили исправность и соблюдение норм эксплуатации автомобильной, специальной техники, хранения и состояние стрелкового оружия, авиационных средств поражения и боеприпасов. Осмотрели средства пожаротушения, связи, исправность автономных дизель-генераторов.

Также инспекция побывала в медпункте отряда, где проверила порядок хранения медпрепаратов и исправность лечебного оборудования. Представители комиссии осмотрели и условия проживания украинского контингента.

- Результаты заключения комиссии сообщаются руководству Миссии ООН в Нью-Йорке, на основе чего выплачивается денежная компенсация Украины согласно Меморандуму о взаимопонимании, - рассказал полковник Петр Плис. - Члены комиссии остались удовлетворены увиденным. Все имущество соответствует нормативным документам. Особенно обратили внимание на состоянии автомобильной и специальной техники, которую подчиненные заместителя командира отряда по аэродромно-техническому обеспечению подполковника Сергея Одайника, всегда поддерживают на должном уровне.