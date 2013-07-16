Украинские миротворцы в Либерии сдали «полугодовую проверку» представителям Миссии ООН
В базовом городке 56-го отдельного вертолетного отряда ВС Украины Миссии ООН в Либерии, где командует военный летчик 1 класса полковник Петр Плис, с инспекционной проверкой прибыли десять представителей Миссии ООН.
Главной целью их нахождения в отряде было проведение «полугодовой проверки» и учет автомобильной и специальной техники, вооружения, снаряжения, имущества тыла, медицины.
В ходе двустороннего брифинга «Меморандум взаимопонимания» руководящий состав отряда проинформировал членов комиссии о готовности к инспектированию, о состоянии техники и имущества, которое прибыло из Украины и используется личным составом во время повседневной деятельности.
В свою очередь председатель комиссии познакомил присутствующих с инспекторами, каждый из которых является специалистом в одной из областей, которая подпадает под проверку. Представители миссии проверили исправность и соблюдение норм эксплуатации автомобильной, специальной техники, хранения и состояние стрелкового оружия, авиационных средств поражения и боеприпасов. Осмотрели средства пожаротушения, связи, исправность автономных дизель-генераторов.
Также инспекция побывала в медпункте отряда, где проверила порядок хранения медпрепаратов и исправность лечебного оборудования. Представители комиссии осмотрели и условия проживания украинского контингента.
- Результаты заключения комиссии сообщаются руководству Миссии ООН в Нью-Йорке, на основе чего выплачивается денежная компенсация Украины согласно Меморандуму о взаимопонимании, - рассказал полковник Петр Плис. - Члены комиссии остались удовлетворены увиденным. Все имущество соответствует нормативным документам. Особенно обратили внимание на состоянии автомобильной и специальной техники, которую подчиненные заместителя командира отряда по аэродромно-техническому обеспечению подполковника Сергея Одайника, всегда поддерживают на должном уровне.