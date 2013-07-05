Сборная команда по парусному спорту привезла "серебро" из Норвегии
17:58, 05 июля 2013Армия
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В Норвегии завершился чемпионат мира среди военнослужащих по парусному спорту.
Участие в соревнованиях принимали представители 14 стран.
Несколько чемпионатов подряд украинцы были "золотыми", но в этом году наши земляки уступили бразильцам лишь один балл. В итоге сборная команда Вооруженных Сил Украины получила почетное "серебро" (класс Инглинг).
Состав делегации команды наших соотечественников: капитан 2 ранга Юрий Онуфриенко, капитан 3 ранга Василий Азатханов, матросы службы по контракту Игорь Северьянов и Андрей Ядрин.
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