Сборная команда по парусному спорту привезла "серебро" из Норвегии

Участие в соревнованиях принимали представители 14 стран.

Несколько чемпионатов подряд украинцы были "золотыми", но в этом году наши земляки уступили бразильцам лишь один балл. В итоге сборная команда Вооруженных Сил Украины получила почетное "серебро" (класс Инглинг).

Состав делегации команды наших соотечественников: капитан 2 ранга Юрий Онуфриенко, капитан 3 ранга Василий Азатханов, матросы службы по контракту Игорь Северьянов и Андрей Ядрин.