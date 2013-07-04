Глава Миссии Украины при НАТО высоко оценил деятельность украинских миротворцев в Косово

Во время визита члены делегации Североатлантического альянса встретились с командованием многонациональных сил КФОР, специальными представителями международных организаций, действующих в крае, а также премьер-министром Косово Хашима Тачи с целью обсуждения общей ситуации в крае.

Генеральный секретарь НАТО вспомнил историческое соглашение о нормализации отношений между Белградом и Приштиной, которая была одобрена правительством Сербиии 22 апреля.

- Это был длительный, но успешный процесс. Соглашение о нормализации отношений между Косово и Сербией дает надежду на лучшее будущее для всех жителей этого региона. Со своей стороны НАТО, а особенно силы КФОР, и в дальнейшем будут обеспечивать мирную обстановку на территории Косово. Мы готовы поддержать внедрение в жизнь этого соглашения всеми возможностями рамках предоставленных нам полномочий, - подчеркнул генсек НАТО.

В ходе визита участник делегации Североатлантического Совета, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург (по совместительству), Глава Миссии Украины при НАТО Игорь Долгов встретился с командиром национального контингента в Косово гвардии майором Владимиром Кокоревым. Во время встречи были обсуждены вопросы особенностей выполнения подразделением задач по назначению, взаимодействия украинских миротворцев с местным населением, а также ситуации безопасности в зоне интересов многонациональной боевой группы "East", в состав которой входит украинский контингент.

Посол Игорь Долгов высоко оценил деятельность украинского миротворческого контингента, направленную на поддержание мира и стабильности в Косово.