В детском лагере ВСУ имени Гагарина открыта вторая лагерная смена

В праздничном мероприятии приняли участие дети, их воспитатели, а также военнослужащие Одесского гарнизона.

Обращаясь к мальчикам и девочкам, директор лагеря Лариса Сергеева и начальник 59-го Дома офицеров подполковник Валентин Доценко пожелали им хорошего отдыха и активного участия в различных мероприятиях, высказали пожелание набраться как можно больше сил, найти много друзей. Продолжением торжеств стала концертная программа с участием детских творческих коллективов города Одессы, дискотека и яркий костер.

По словам директора детского оздоровительного лагеря имени Юрия Гагарина Ларисы Сергеевой, этот год «гагаринцев» является юбилейным, они будут отмечать свое 60-летие. Поэтому программа у Черного моря достаточно насыщенна различными культурными, спортивными и художественными мероприятиями, детям предоставлен большой простор для творчества.

– Сегодня в оздоровительном лагере действуют лингвистические, спортивные, музыкально-сценические, интеллектуальные и творческие секции и кружки. Мальчики и девочки являются участниками: волшебного сезона «Золотой компас», пиратского сезона «Легенды семи морей», художественного сезона «Галерея юных художников» и краеведческого сезона «Страна счастливого детства Гагаринленд». Главной задачей взрослых при этом является дарить детям хорошее настроение, радость и улыбки, – подчеркнул педагог.

Справка. 14 августа оздоровительный детский лагерь имени Юрия Гагарина Вооруженных Сил Украины будет отмечать свое 60-летие. За годы своего существования в детском лагере отдохнуло около 28 тысяч детей военнослужащих.