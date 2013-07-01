Украинские военные примут участие в тактических учениях "Славянское содружество"

19:36, 01 июля 2013
Армия
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Украинские военнослужащие примут участие в украинско-белорусско-российских тактических учениях "Славянское содружество".

Военнослужащие мотострелковой роты 93-й отдельной механизированной бригады 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины торжественно отбыли для участия в украинско-белорусско-российских тактических учениях "Славянское содружество", которые пройдут на полигоне "Прудбой" Волгоградской области Российской Федерации. Международные военные учения проводятся с целью подготовки штабов и подразделений Вооруженных сил к выполнению задач по назначению и приобретение опыта совместных действий с подразделениями других государств в многонациональных миротворческих операциях.

Как отметил командир 93-й отдельной механизированной бригады 6-го армейского корпуса полковник Владимир Карпенко, по своей сути многонациональные военные учения являются комплексными мерами международного военного сотрудничества, позволяющие в условиях, максимально приближенных к реальным, всесторонне совершенствовать совместимость и боевую готовность, необходимые для выполнения миротворческих, гуманитарных, поисково-спасательных и других задач.

В данных учениях примут участие более 500 военнослужащих Российской Федерации, Беларуси, Украины. Будут привлечены 50 единиц военной техники. Во время учений военнослужащие трех стран обменяются опытом и отработают порядок взаимодействия при выполнении задач в вооруженных конфликтах. На практике будут отработаны совместные действия подразделений по охране важных объектов, сопровождению колонн, уничтожению обнаруженных незаконных вооруженных формирований.

Тактические учения "Славянское содружество" продлятся до 10 июля.

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