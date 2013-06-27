Олейник: Руководство страны уделяет повышенное внимание соцзащите семей военнослужащих

Сегодня, 27 июня, в Доме Правительства первый заместитель Министра обороны Украины Александр Олейник провел видеоконференцию с представителями воинских частей, органов власти и общественных организаций Харьковского, Одесского, Львовского и Днепропетровского гарнизонов на тему "На пути развития Вооруженных Сил Украины нового образца".

В мероприятии также приняли участие профильные руководители структурных подразделений Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины, представители средств массовой информации.

Во вступительном слове Александр Олейник отметил, что Президент Украины, правительство, руководство оборонного ведомства уделяют повышенное внимание решению практических задач по основным направлениям оборонной политики.

- 29 мая 2013 Кабинетом Министров Украины был одобрен проект Государственной комплексной программы реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года, в которую заложены показатели финансового обеспечения мероприятий реформирования. Значительное внимание уделялось вопросам обеспечения социальных гарантий военнослужащих и членов их семей, - отметил Александр Олейник.

Он отметил, что результатом проведенной работы стало принятие Кабинетом Министров Украины постановления о поэтапном повышении денежного довольствия военнослужащих. В итоге, в июле 2014 денежное содержание всех категорий военнослужащих Вооруженных Сил Украины будет увеличено в 2 раза по сравнению с началом 2012 года.

Кроме того, по инициативе Министра обороны Украины подготовлен проект распоряжения Кабинета Министров Украины по материальному поощрению отличников боевой подготовки, рассматривается возможность повышения должностных окладов военнослужащих до уровня должностных окладов государственных служащих, увеличение окладов по воинскому званию, ежегодного повышения должностных окладов военнослужащих на 25 процентов.

- Все эти меры будут способствовать повышению конкурентоспособности военной службы на рынке труда, росту ее привлекательности и престижа, - подчеркнул Александр Олейник.

Особое внимание первый заместитель Министра обороны Украины уделил вопросу обеспечения военнослужащих жильем. Он отметил, что в проекте Государственной комплексной программы реформирования и развития Вооруженных Сил Украины до 2017 года на строительство жилья для военнослужащих определен финансовый ресурс в сумме 1,2 млрд. грн. От 6 до 9 млрд. грн. планируется получить от продажи недвижимого имущества. В 2013 году на строительство жилья для военных спланировано выделение дополнительного бюджетного ресурса в сумме 300,0 млн. грн. Это позволит завершить строительство и ввести в эксплуатацию жилые дома на более 1,5 тысячи квартир.

- Хочу подчеркнуть, что все имущество будет реализовываться через продажу на публичных аукционах по совершенно прозрачными прямыми процедурами. К его реализации будут привлечены органы государственной власти и местные госадминистрации, - подчеркнул Александр Олейник.

При видеосвязи с Харьковом, Одессой, Львовом и Днепропетровском немало вопросов было посвящено проблемам социальной защиты людей в погонах. Первый заместитель главы оборонного ведомства дал исчерпывающие ответы на вопросы военнослужащих, которые в основном касались путей решения жилищных проблем в гарнизонах, денежного и медицинского обеспечения, сотрудничества с общественными организациями.

В конце мероприятия Александр Олейник поставил задачу профильным руководителям структурных подразделений принять безотлагательные меры по решению проблемных вопросов, поднятых во время общения с военнослужащими гарнизонов и представителями органов исполнительной власти.