Командующий ВМС: Учения Фарватер мира-2013 состоялись при полном взаимопонимании сторон

- Самое важное - штабы получили практику совместного планирования всех видов миротворческих операций: от оказания помощи пострадавшему судну - до освобождения судна, захваченного пиратами, - добавил вице-адмирал Юрий Ильин.

Командующий Черноморского флота Российской Федерации вице-адмирал Александр Витко, который в этом году в соответствии с принципом ротации руководил совместными учениями, со своей стороны также высоко оценил итоги проведенных мероприятий:

- Все действия российской и украинской сторон были выполнены в соответствии с плановой таблицей, моряки и авиаторы показали достаточно высокий уровень мастерства. Все мероприятия отработаны, я очень доволен учениями, - сказал вице-адмирал Александр Витко.

Высокий уровень организации взаимодействия между военными моряками, морскими авиаторами и подразделениями специальных подразделений двух флотов отметили также председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир Яцуба, заместитель председателя Севастопольского городского совета Сергей Антоненков, помощник министра обороны Украины Виктор Максимов, которые тоже наблюдали на борту корабля "Бора" за действиями участников "Фарватер мира-2013".

Сегодня, 26 июня, в Доме офицеров ЧФ РФ состоялось подведение итогов и торжественная церемония закрытия обучения. С приветственными речами к участникам совместных мероприятий обратились командующий Черноморского флота Российской Федерации вице-адмирал Александр Витко и первый заместитель командующего ВМС ВС Украины вице-адмирал Сергей Елисеев, который во время мероприятий исполнял обязанности первого заместителя руководителя учения.

К проведению обучения, главной темой которого стало ведение совместных антипиратских действий на море, были привлечены 6 боевых кораблей и катеров, суда обеспечения, 6 летательных аппаратов морской авиации, 30 военнослужащих подразделений специального назначения, а также офицеры органов военного управления соединений и частей флотов в составе аппарата управления. Всего в ходе обучения выполнены 24 боевые упражнения артиллерийской, противолодочной и морской подводной оружием, а также авиационные упражнения. Все учебные цели достигнуты, поставленные задачи решены успешно.

Ряд военнослужащих двух флотов приказами командующих ВМС Украины и ЧФ РФ были награждены грамотами и памятными знаками.