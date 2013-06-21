В Академии имени Сагайдачного торжественно выпустили молодых лейтенантов

Сегодня, 21 июня, 280 выпускников Академии, где начальником генерал-лейтенант Павел Ткачук, в торжественной обстановке получили дипломы о высшем образовании и свои первые офицерские звания.

Поздравить молодых офицеров с окончанием Академии и присвоением воинского звания «лейтенант» посетили заместитель Министра обороны Украины Артуро Бабенко, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Геннадий Воробьев, председатель Львовской областной государственной администрации Виктор Шемчук, представители областной и городской власти, руководители силовых ведомств , ректоры высших учебных заведений, ветераны, выпускники этого заведения разных лет, представители общественности и духовенства, а также родные и близкие.

В этом году государственной аттестации подлежало почти 340 человек. Впрочем, из них в войска уйдет около 280 лейтенантов. Остальные курсантов перешли с четвертого на пятый курс и продолжат обучение для получения образовательно-квалификационного уровня "магистр".

По словам заместителя Министра обороны Украины Артуро Бабенко, для выпускников военных вузов, сделано все, чтобы они, придя в войска, чувствовали себя уверенно и качественно выполняли свои служебные обязанности.

- Нынешнее руководство военного ведомства чрезвычайно большое внимание уделяет социальному обеспечению молодых офицеров. Сегодняшние лейтенанты уже вскоре станут основой современного и высокопрофессионального украинского войска. Поэтому мы должны приложить все усилия для их дальнейшего профессионального становления и создать условия, чтобы каждый офицер был уверен в своем будущем, - отметил заместитель Министра обороны Украины Артуро Бабенко.

В свою очередь, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Геннадий Воробьев выразил уверенность в том, что воспитанники и выпускники Академии в состоянии качественно выполнять свои служебные обязанности и вести современную украинскую армию только к позитивным изменениям.

- Я знаю, как готовят будущих офицеров в этом учебном заведении. И могу с уверенностью сказать, что военные специалисты, которые выходят из стен Академии, не только высококлассные офицеры и специалисты, но и настоящие патриоты своего государства, - отметил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Геннадий Воробьев.

Стоит отметить, что среди выпускников - 34 получили дипломы с отличием. Шестеро из них - закончили Академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с золотой медалью. Это лейтенанты Владимир Васько, Георгий Татариков, Дмитрий Каряка, Александр Гелета, Андрей Мазуренко и Владимир Яновский. Их фамилии будут высечены золотыми буквами на доске почета этого учебного заведения.

По словам начальника Академии сухопутных войск генерал-лейтенанта Павла Ткачука, офицерский корпус украинского войска в этот день пополнится достойными специалистами.

- Весь личный состав нашего учебного заведения сплоченный одной идеей - воспитанием высококвалифицированных офицеров и настоящих патриотов своего государства. Я горжусь курсантами и сегодняшними выпускниками, ведь эти люди выбрали нелегкий, но почетный путь, и целенаправленно идут к своей цели, - отметил генерал-лейтенант Павел Ткачук.

Особенностью выпуска является то, что из стен Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного впервые выпустились специалисты инженерных войск. В частности, специализаций "управление действиями подразделений инженерных войск" и "средства инженерного вооружения".

Также в этот день состоялся первый выпуск почти 70 лейтенантов, которые учились по образовательно-квалификационному уровню "магистр". Среди них специалисты артиллерийской разведки, ракетных войск, ракетно-артиллерийского вооружения, офицеры-культурологи, инженеры и другие специалисты.

В завершение торжеств лейтенанты попрощались с Боевым знаменем Академии.

Изюминкой праздника стало исполнение курсантами песенно-строевой композиции. Также были представлены показательные выступления в исполнении роты почетного караула и военного оркестра. Завершились торжества музыкальным подарком - всех собравшихся поздравила Народная артистка Украины Наталья Бучинская.