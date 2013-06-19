На Львовщине собрались специалисты физической подготовки и спорта ВСУ

В сборе принимают участие начальники физической подготовки и спорта видов Вооруженных Сил Украины, армейских корпусов, военных частей и учреждений, научно-педагогический состав кафедр физической подготовки высших военных учебных заведений, а также офицеры управления физической подготовки Центрального управления подготовки и повседневной деятельности войск Вооруженных Сил Украины.

Начальник управления физической подготовки Центрального управления подготовки и повседневной деятельности войск Вооруженных Сил Украины полковник Олег Чернявский, который является руководителем данного сбора, сообщил, что основной целью мероприятия является повышение уровня профессиональной подготовки специалистов физической подготовки, выработки единых подходов к организации физической подготовки в Вооруженных Силах Украины и совершенствования организации проведения элементов физической подготовки личного состава.

- Это, в частности, соревнования по военизированному кроссу на три километра со стрельбой и метанием гранат, занятия по военно-прикладному плаванию, новейшие методики рукопашной подготовки, а также применение в подготовке украинских военнослужащих различных полос препятствий, - рассказал полковник Олег Чернявский.

По его словам, специалисты физической подготовки и спорта, которые участвуют в сборе, имеют возможность увидеть, как необходимо эффективно использовать финансовые и материальные возможности для создания современных спортивных комплексов и объектов учебно-материальной базы. Он также отметил, что проведение нынешнего сбора именно на базе Международного центра миротворчества и безопасности Академии сухопутных войск является не случайным.

- Это военное учебное заведение является передовым в Вооруженных Силах Украины по организации и проведению физической подготовки и спортивных мероприятий. Результаты зачетных проверок по физической подготовке среди офицеров и курсантов, успехи представителей Академии на различных чемпионатах и ​​первенствах в масштабах Вооруженных Сил Украины, а также на всеукраинском и международном уровнях ярко подтверждают это - отметил полковник Олег Чернявский.

Во время мероприятия с участниками встретился заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Виктор Муженко, который рассказал офицерам о перспективах развития системы физической подготовки в армии на период до 2017 года. Он также ознакомил участников собрания с требованиями высшего руководства государства и оборонного ведомства к современному военнослужащему, а также акцентировал внимание на индивидуальной физической подготовке и тщательном отборе кандидатов на военную службу по контракту.

- Во время этого сбора вы должны обсудить и предоставить конкретные предложения, каким образом улучшить уровень физической подготовленности и постоянно поддерживать его. Важным аспектом здесь является мотивация и стимул, - отметил генерал-лейтенант Виктор Муженко. - В ближайшей перспективе неудовлетворительные показатели по физической подготовке просто недопустимы, а не менее 70% всех военнослужащих должны быть в хорошей и отличной физической форме.

Во время учебно-методического сбора участники принимают участие в показательных занятиях по проведению утренней физической зарядки, специальной физической и рукопашной подготовок, военно-прикладного плавания, занятиях на современных тактической и психологической полосах препятствий, созданных для подготовки курсантов Академии. Стоит отметить, что не только в качестве наблюдателей, но и в качестве учащихся и руководителей занятий. Таким образом, они имеют возможность лично испытать на себе преимущества и недостатки различных методик, а также поделиться своим опытом.

Кроме того, во время контрольного занятия все офицеры, которые вовлечены в мероприятия, должны будут продемонстрировать личную физическую подготовленность. Участники должны выполнить упражнения на перекладине, а также нормативы по бегу на различные дистанции. А в конце сбора они примут участие в соревнованиях по военизированному кроссу на 3 километра со стрельбой и метанием гранат.