На реформу армии до 2017 года нужно 131,7 млрд гривень

Об этом сегодня, 17 июня, сообщил директор Департамента финансов Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Иван Марко во время пресс-конференции на тему "Капитальное строительство и обеспечение военнослужащих жильем, проблемные вопросы и пути их решения" в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ".

- С целью реализации всех мероприятий, предусмотренных Концепцией реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года, Министерство обороны разработало проект Государственной комплексной программы реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года. Ее целью является формирование более компактной, но профессиональной, мобильной, хорошо подготовленной армии, соответствующей европейским образцам. Для обеспечения этих важных мероприятий Министерству обороны Украины необходимо на период до 2017 года 131,7 миллиарда гривен, - отметил генерал-лейтенант Иван Марко.

В рамках реформ предполагается провести мероприятия по кардинальному реформированию войск с созданием их качественно новой структуры, перейти на комплектование военнослужащими по контракту, оснащение новым и модернизированным вооружением, повысить социальный статус военнослужащих и совершенствование боевой подготовки.

В 2013 году Министерству обороны Украины удалось обеспечить улучшение уровня социальной защиты военнослужащих и работников Вооруженных Сил.

- С 1 апреля началось поэтапное увеличение уровня денежного обеспечения военнослужащих. Это позволит улучшить ситуацию с обеспечением конкурентоспособности военной службы на рынке труда и уменьшить разницу между минимальным денежным обеспечением и средней заработной платой, - отметил генерал-лейтенант Иван Марко.

По его словам, Министерством обороны также подготовлен проект постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 23 ноября 2006 № 1644", которым предусмотрено существенное повышение размеров единовременного денежного поощрения всем категориям резервистов - в среднем в 1,6 раза или на 600 - 1100 гривен, и проект постановления Кабинета Министров Украины "О Порядке обеспечения бесплатного проезда военнослужащих и членов их семей и перевозки личного имущества". С целью снижения стоимости коммунальных услуг за проживание военнослужащих в переоборудованных из казарм общежитиях инициировано внесение изменений в Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

- По итогам пяти месяцев 2013 Министерство обороны Украины получило бюджетное финансирование в полном объеме. Надеемся, что оборонный бюджет в этом году будет полностью выполнен, - отметил генерал-лейтенант Иван Марко.