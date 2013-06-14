В Черном море пройдет регата крейсерских яхт

Регата посвящается 21-й годовщине Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и 230-й годовщине Севастополя. Ее целью является популяризация парусного спорта, привлечение молодежи к активным походам под парусом, развитие интереса к флоту и региону.

Сегодня, 13 июня, состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему мероприятию. В ней приняли участие Президент парусной федерации Севастополя Сергей Мануйленко, представитель Академии военно-морских сил имени П.С.Нахимова капитан 1 ранга запаса Юрий Наумов, начальник физической подготовки и спорта командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Николай Горник, спонсоры.

– Наша регата проводится уже двадцатый раз. В ней традиционно принимают участие как любители парусного спорта, так и профессиональные спортсмены, победители чемпионатов и кубков мира, поэтому профессиональный уровень спортсменов очень высок, – отметил президент парусной федерации Севастополя Сергей Мануйленко.

Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины в соревнованиях представят пять яхт. Кроме севастопольских яхтсменов в гонке примут участие экипажи из Керчи, Одессы и Днепропетровска.

Соревнования проводятся при поддержке Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, Севастопольской городской государственной администрации, Парусной федерации Украины и других. Регата будет проходить по маршруту: Севастополь – Балаклава – Феодосия – Артек – Севастополь. На 23 июня запланирован парад яхт на внутреннем рейде Севастополя, мимо кораблей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и Черноморского флота РФ.