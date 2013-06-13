Украинские миротворцы в Косово тренировали стрельбу на американском полигоне

Выполнение миротворческих задач требует от военнослужащих украинского национального контингента многонациональной боевой группы "Еasт" сил KFOR в Косово высокого профессионального мастерства и уверенного владения личным оружием.

Именно поэтому командование подразделения уделяет значительное внимание боевой подготовке, в частности, совершенствованию навыков выполнения упражнений со штатного стрелкового оружия.

Так, на американском полигоне "Range-7", вблизи военной базы "Bondsteel", личный состав контингента отрабатывал приемы и способы ведения огня из автоматов АКС-74, АКС-74У и пистолета Макарова с разных положений.

Нормативы миротворцы выполняли в полном снаряжении: в бронежилетах и ​​шлемах, в условиях максимально приближенных к тем, в которых им приходится выполнять задачи по поддержанию мира и стабильности в этом балканском регионе.

Перед началом занятий руководитель стрельб - заместитель командира национального контингента капитан Николай Верпета со всеми военнослужащими провел инструктаж по мерам безопасности при выполнении упражнений.

К стрельбам были привлечены сто процентов личного состава контингента, которые в то время не выполняли задачи по назначению. На специально оборудованных учебных местах миротворцы также могли подтвердить знание материальной части оружия, навыки по выполнению нормативов по огневой подготовке и управления огнем.

Как отметил командир национального контингента гвардии майор Владимир Кокорев, основной целью занятия было приведение оружия к нормальному бою и совершенствование приобретенных навыков при подготовке миротворческого контингента 17-й ротации в Украине.

- Проведение плановых стрельб позволяет нам значительно повысить профессиональные навыки во владении штатным оружием и быть постоянно готовым к выполнению задач по назначению, - отметил майор Владимир Кокорев.

Отдельно командир контингента отметил ловкость действий и хорошие результаты стрельбы офицера по вопросам религии лейтенанта Паевского (иерея Петра). Отец Петр постоянно находится вместе с личным составом контингента, привлекаемым к выполнению боевых задач. Перед каждой отправкой в ​​патруль, или на наблюдательные посты он читает краткий молебен, кропит военнослужащих святой водой и благословляет их на успешное выполнение задач.

Наилучшие результаты, по итогам занятий по огневой подготовке, показали юрисконсульт национального контингента майор юстиции Сергей Опанасюк, стрелок-радиотелефонист 1-го специального взвода старшина Геннадий Кузнецов, командир 4-го отделения 2-го специального взвода прапорщик Игорь Гулаков и старший стрелок 2-го специального взвода младший сержант Владимир Кляченко.