В трех областях призывники торжественно присягнули на верность народу Украины

В 55-й отдельной Запорожской артиллерийской бригаде 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, на "Аллее Героев" торжественно присягнули верно служить украинскому народу более 20 военнослужащих. Со знаменательным событием молодых воинов-артиллеристов поздравили городской голова Запорожья Александр Син, начальник ракетных войск и артиллерии 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Валерий Якуба, заместитель Председателя районной администрации Запорожского городского совета по Шевченковскому району Василий Ковпек, представители местных органов власти, военно-патриотических и общественных организаций, духовенства, ветераны, родственники и близкие.

Отец Максим благословил молодых воинов на ратную службу и окропил их святой водой, после чего они прошли перед гостями торжественным маршем. Обращаясь к молодым военнослужащих, командир бригады полковник Сергей Брусав выразил уверенность, что они продолжат славные традиции воинов-артиллеристов соединения.

После торжественных мероприятий в недавно отремонтированном летнем клубе прошла встреча руководящего состава соединения с родителями новобранцев и праздничный концерт. Также родители ознакомились с бытовыми условиями размещения военнослужащих срочной службы в казармах бригады.

Стоит отметить, что молодые воины прошли полный курс первичной военной подготовки, тщательный морально-психологический, медицинский и физический отбор.

В воинских частях, дислоцирующихся в Одесской, тоже состоялась торжественная церемония принятия военной присяги молодым пополнением. Перед своими товарищами и в присутствии родителей, командиров, родных и близких слова клятвы на верность украинскому народу произнесли более 80 солдат первого периода службы 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Поздравляя своих подчиненных с этим событием, командир части подполковник Владислав Лещинский отметил, что военная присяга является документом большой значимости, и пожелал военнослужащим добросовестно и честно выполнять воинский долг и приказы командиров. Также со словами напутствия и поздравления в адрес виновников торжества выступили бывший командир 28-й гвардейской механизированной дивизии генерал-майор Николай Елизово, мать одного из молодых солдат и настоятель Свято-Георгиевского храма отец Димитрий Грушовенко, который благословил воинов на ратную службу и окропил святой водой .

Кроме того, в рамках торжеств на строевом плацу состоялось показательное выступление, в ходе которого личный состав разведывательной роты продемонстрировал элементы рукопашного боя.

В тот же день Военную присягу на верность украинскому народу составило более 30 солдат, которые несут службу в Региональном центре "Юг" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Поздравили военных с этим праздником командир части подполковник Александр Лабенок, а также представители Красносельского сельского совета Одесской области.

После завершения торжеств в обоих орденоносных частях состоялась встреча родителей, родных и близких военнослужащих с их командирами. В рамках этого мероприятия офицеры рассказали гостям об историческом прошлом и настоящем воинских частей, о задачах, возлагаемых на их личный состав, и ознакомили их с некоторыми образцами стрелкового оружия. Также по приглашению офицеров все желающие могли угоститься праздничным обедом и посетить казарменные помещения.

А на базе 179-го объединенного учебно-тренировочного Центра войск связи Вооруженных Сил Украины, что на Полтавщине, военную присягу на верность украинскому народу приняли 60 военнослужащих срочной службы. Поздравить новобранцев с этим выдающимся событием прибыли представители высшего командования Вооруженных сил Украины и органов местной власти, ветеранских организаций, родители и родные молодых солдат.

- Сегодняшний день для каждого из вас открывает новую страницу гражданского становления, - отметил, обращаясь к молодым воинам, начальник Центра полковник Игорь Мицюк. - Именно из него для каждого из вас начинается отсчет таких понятий, как самоотверженность, дисциплинированность, коллективизм, готовность при любых условиях выполнить свой воинский долг перед страной и народом по защите мира и безопасности нашего государства. И уверенности в этом нам всем придает то, вы все сделали свой выбор на этом пути сознательно, - отметил полковник Игорь Мицюк.

Выступая перед собравшимися, начальник войск связи Вооруженных Сил Украины - начальник главного управления связи и информационных систем Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Анатолий Манжос отметил, что нынешний год не такой богатый количество молодых солдат, как предыдущие:

- Сегодня количественный состав нашей армии уменьшается, в этот переходный период важно оставить на высоком уровне качественную составляющую подготовки специалистов связи различных направлений. Поэтому динамика процесса обучения и боевой подготовки будет проходить в соответствии с динамикой утвержденных планов. А общий процесс перехода военной службы на контрактную основу и реформирования Вооруженных Сил пусть и дальше способствует привлекательности профессии защитника Отечества.

По словам командиров учебных подразделений, все без исключения юноши настроены на добросовестное овладения военной наукой и выполнения своих служебных обязанностей

После составления торжественной присяги воинов-связистов поздравили родители, родные и гости праздника. А представители православной церкви благословили Украинская воинство молитвой и окропили их и всех присутствующих святой водой.