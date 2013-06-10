Жители Харьковщины активно интересуются военной службой в резерве

Помощь командованию части по отбору резервистов предоставляют областной и районные военные комиссариаты, расположенные в регионе.

- На сегодняшний день на Харьковщине завершается укомплектование резервистами сто шестьдесят четвёртом радиотехнической бригады, - отметил заместитель военного комиссара Харьковского ОВК полковник Юрий Калгушкин. - По всей стране проводится работа по качественному отбору резервистов, и в первую очередь такими лицами должны комплектоваться высокомобильные десантные войска, части специального назначения и воинские части, которые входят в силы постоянной готовности, - рассказал офицер.

По словам командования военного соединения противовоздушной обороны, ежегодно в течение 30 суток с резервистами проводятся собрания, направленные на повышение их профессионального уровня по военным специальностям.

- В настоящее время в нашей части примерно 40 должностей отведено для резервистов, из которых 15 - офицерских и 25 предусмотрены для рядового, сержантского и старшинского состава. Приятно отметить, что 10 человек, которые первыми подписали контракт, ранее проходивших военную службу именно в расположении нашей части и хорошо знают специфику работы. Надеюсь, что до конца текущего года у нас не останется ни одной вакантной должности резервиста, - сообщил командир бригады полковник Руслан Гринчак.

Командир бригады также отметил, что во время ежегодного собрания в первую очередь обращается особое внимание на качество подготовки резервистов. В период такого собрания командиры подразделений проводят с каждым индивидуальные теоретические и практические занятия. После завершения специальных занятий организуется сдачи зачетов, по результатам которых в конце года резервисты могут получить денежное вознаграждение в размере 1170-2200 гривен.

- Следует заметить, что на время сборов на резервистов и членов их семей распространяются нормы правовой и социальной защиты военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Также во время собрания резервисты обеспечиваются военной формой одежды, питанием, при необходимости - местом жительства в части. Кроме этого, за каждый день пребывания на сборах выплачивается денежное обеспечение и оплачивается проезд к месту расположения подразделения, - отметил полковник Юрий Калгушкин.

Стоит отметить, что проходить службу в резерве имеют право рядовой состав до 40 лет, сержантский и офицерский - 45 лет, младший и старший офицерский состав - до 50 и 55 соответственно.