Утвержден график приема граждан представителями Минобороны и Генштаба ВСУ

Согласно этому решению, они будут осуществляться на базе региональных общественных приемных министра обороны Украины, которые уже пятый месяц функционируют во Львове, Донецке, Севастополе, Чернигове, Киеве.

Как рассказала руководитель львовской общественной приемной министра обороны Украины майор юстиции Алла Сибирякова, привлечение специалистов структурных подразделений оборонного ведомства позволит вывести работу новообразования на более эффективный уровень по предоставлению бесплатной, квалифицированной, правовой помощи военнослужащим Вооруженных Сил Украины, уволенным в запас или отставку, членам их семей и другим гражданам, обращающимся за помощью для решения своих насущных вопросов.

– Со времени создания общественной приемной мы провели прием более восьмидесяти граждан. Вопросы в основном касались социальной сферы, правильности оформления документов правового характера, пенсионного обеспечения членов семей участников боевых действий, жилищных вопросов, прав бесплатного лечения в лечебных учреждениях ветеранов военной службы и участников боевых действий, – отметила майор юстиции Алла Сибирякова. – Также было дано немало разъяснений по вопросам, не относящимся к компетенции министра обороны Украины, а, соответственно, к компетенции других должностных лиц органов государственной и исполнительной власти.

Собственно, согласно утвержденному графику прием будет осуществляться следующим образом:

18 июня 2013 года – представителем Департамента финансов Министерства обороны Украины;

9 июля 2013 года – представителем Управления по работе с гражданами и доступу к публичной информации;

6 августа 2013 года – представителем Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины;

17 сентября 2013 года – представителем Департамента социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины;

29 октября 2013 года – представителем Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины;

19 ноября 2013 года – представителем Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины;

17 декабря 2013 года – представителем Управления по работе с гражданами и доступу к публичной информации.