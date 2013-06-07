В Киеве состоялось заседание координационного комитета по международному оборонному сотрудничеству

В мероприятии приняли участие представители аппарата атташе Австрии, Великобритании, Литвы, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, США, Венгрии, Финляндии, Министерства национальной обороны Республики Польша, Офиса связи НАТО в Украине и Международного секретариата НАТО. От украинской стороны делегацию Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины возглавил директор Департамента военной политики и стратегического планирования Министерства обороны Украины Александр Затынайко.

Открывая встречу, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии господин Михаль Баер отметил, что проведение этого заседания свидетельствует о заинтересованности сторон в дальнейшем развитии и углублении многосторонних отношений Украины с государствами-членами ЕС и НАТО.

Во вступительном слове Александр Затынайко отметил, что такие встречи являются хорошей платформой для обмена мнениями, опытом и инициативами между представителями Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и представителями государств-членов НАТО и ЕС.

Во время заседания присутствующих проинформировали о направлениях реформирования Вооруженных Сил Украины, сотрудничества Министерства обороны Украины с НАТО в рамках Программы НАТО "Совершенствование военного образования", основные положения стратегической программы привлечения международной технической помощи в Министерстве обороны и Вооруженных Силах Украины на 2013 - 2016 годы и состояние выполнения имплементационной программы рабочего плана Военного комитета Украина - НАТО в 2013 году.

В свою очередь директор Офиса связи НАТО в Украине господин Марчин Кожиел рассказал об итогах проведения международной конференции "Современные тенденции трансформации вооруженных сил и опыта внедрения странами Центрально-Восточной Европы евроатлантических стандартов". Также представителей иностранной стороны проинформировали о текущих и перспективных мероприятиях двустороннего сотрудничества с Украиной в оборонной сфере.

Подытоживая заседание, присутствующими была отмечена эффективности подобных встреч, их влияние на качество организации двустороннего и многостороннего сотрудничества в оборонной сфере.

Очередную встречу запланировано провести в ноябре текущего года при содействии атташе по вопросам обороны при Посольстве Великобритании в Украине.