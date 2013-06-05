Минобороны определилось, какое жилье достраивать в первую очередь

Об этом сегодня, 5 июня, заявил заместитель министра обороны Украины Артуро Бабенко во время введения в эксплуатацию 80-квартирного жилого дома для военнослужащих в Житомире.

По словам заместителя министра обороны Украины, на сегодня составлен список объектов жилищного строительства, работы на которых начнутся в ближайшее время. В первую очередь будет финансироваться строительство объектов, готовность которых составляет 80-85%.

– Такие дома есть в каждом регионе Украины. Мы ставим перед собой задачу в течение текущего – максимум последующих лет достроить все подобные объекты, подключить их к коммуникациям, – отметил Артуро Бабенко.

Как отметил заместитель руководителя оборонного ведомства, одним из действенных путей решения проблемы является также привлечение инвесторов, для чего нужна соответствующая законодательная база. По его словам, благодаря усилиям руководства министерства обороны на последних заседаниях Кабинета министров Украины было принято постановления правительства, регламентирующие порядок отчуждения земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого военного имущества, подлежащих реализации, и земельных участков, которые высвобождаются в процессе реформирования Вооруженных Сил Украины, а также порядок организации строительства жилья для военнослужащих. Это дает возможность реализовывать имеющееся избыточное имущество прозрачно, через аукционы, совместно с органами местной власти. Также согласован перечень земельных участков, на которых предполагается строить жилье для военнослужащих за небюджетные средства.

– В этом году наконец удалось сдвинуть с места вопрос, который оборонное ведомство пыталось решить шесть лет! Осталось несколько технических моментов, но основной объем работы уже выполнен, и жилье для военнослужащих и членов их семей, безусловно, будет строиться, – подчеркнул Артуро Бабенко.

Кроме того, выделение значительных средств на строительство жилья предусматривает Государственная комплексная программа реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года, которая была рассмотрена и одобрена на заседании правительства 29 мая 2013 года.