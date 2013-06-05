Лебедев принял участие в заседании Совета министров обороны СНГ

Сегодня, 5 июня, в Минске состоялось очередное, 64-е заседание Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств.

В качестве наблюдателя в мероприятии приняла участие украинская делегация во главе с Министром обороны Украины Павлом Лебедевым.

Повестка дня заседания предусматривает рассмотрение более двадцати вопросов, направленных на дальнейшее последовательное совершенствование системы многостороннего партнерского сотрудничества между оборонными ведомствами стран СНГ, развитие взаимовыгодного сотрудничества в военной сфере.

В частности, значительное внимание уделено состоянию безопасности полетов авиации вооруженных сил государств Содружества за 2012 год.

В ходе совместной работы руководители оборонных ведомств подведут итоги II-го Международного конкурса на лучшее журналистское произведение к 20-летию образования Совета министров обороны государств-участников СНГ, а также принято решение о проведении в 2013 году V-го Международного конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий "Воин Содружества".

Следует подчеркнуть, что перед заседанием состоялся ряд двусторонних встреч. В частности, Министр обороны Украины Павел Лебедев обсудил вопросы дальнейшего развития двустороннего военного сотрудничества со своим белорусским коллегой генерал-лейтенантом Юрием Жадобиным.