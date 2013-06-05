Журналисты Харьковщины сразились с танком (фото)

На Харьковщине в рамках информационно-патриотической акции "Полигон для журналистов" гражданским корреспондентам предложили пострелять из автомата Калашникова, бросить учебную гранату, преодолеть огненные препятствия и сразиться с танком типа Т-64Б. Почти 20 гражданских корреспондентов ощутили на себе всю сложность романтики военной службы. Практические занятия прошли на базе учебно-тренировочного комплекса Гвардейского ордена Красной Звезды факультета военной подготовки имени Верховной Рады Украины Национального технического университета "Харьковский политехнический институт".

- Защита Отечества - это не простое дело, а, прежде всего, профессионализм самого высокого уровня. Полигонные занятия, работа на технике способствуют закреплению теоретических знаний, получению необходимых навыков. Предлагаю вам на один день окунуться в армейские будни и принять участие в тактико-специальных учениях вместе с молодыми солдатами, - такими словами встретил гостей начальник факультета полковник Александр Серпухов.

Так, согласно плану полевой выучки, акулы пера сначала отработали упражнения по огневой подготовке и усвоили основы фортификации и маскировки. И только после этого гостям военного учреждения поставили сложную задачу - занять оборону в окопе, над которым проедет 40-тонный боевой танк типа Т-64Б.

- Специальная упражнение по обкатке танком личного состава является своеобразной проверкой морально-психологической устойчивости воинов. Относительно страха перед грозным оружием, то его можно преодолеть, сосредоточившись на последовательности своих действий, - выступил перед взводом гражданских журналистов руководитель занятий майор Андрей Задорожный.

Первыми сразиться с танком изъявили желание представительницы прекрасного пола. Характерная женская внимательность и ответственность при выполнении подготовительных упражнений помогли им получить отличные результаты в тяжелом испытании.

- Мои эмоции просто бьют фейерверком, - поделилась своим впечатлением собственный корреспондент телеканала "1 +1" Алина Цыбова. - Такого взрыва адреналина я еще никогда не испытывала. Теперь я лучше понимаю военное дело и каким образом вчерашние новобранцы становятся настоящими мужчинами. Спасибо организаторам за такую ​​возможность по-новому "открыть" Вооруженные Силы.

После занятий с привлечением боевой техники, гостей ждало финальное испытание - прохождение полосы психологической подготовки.

- Этот рубеж преодоления страха состоит из 12-ти групп препятствий, среди которых: преодоление танкового рва, поднятия и спуска по металлической эстакаде, проход подвесным бревном, продвижение лежа под навесной колючей проволокой, пересечение огненных и водных преград и т.д.. Будьте предельно внимательны и осторожны, - пояснил майор Андрей Задорожный.

Заключительный экзамен на стойкость перед трудностями все акулы пера и обладатели телеобъектива сдали успешно. Помимо получения положительных воспоминаний на факультетском полигоне, журналисты имели возможность пообщаться с солдатами весеннего призыва.

После завершения информационно-патриотической акции "Полигон для журналистов" командование факультета поблагодарило представителей СМИ за участие в мероприятии и вручило ценные подарки.

- Наш вуз - единственный в стране учебное заведение, которое носит почетное наименование "гвардейский". После прохождения всех полевых испытаний мы принимаем гостей в ряды воинов-гвардейцев, которым неведом страх. Поэтому поздравляю всех с этим значительным событием и желаю всяческих успехов, - подытожил учебный день полковник Александр Серпухов.