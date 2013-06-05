В Житомире вручили ордера на жилье семьям военных ветеранов

В торжественном мероприятии принял участие заместитель министра обороны Украины Артуро Бабенко, представители командования 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, руководство Житомирской областной государственной администрации и городского совета, священнослужители, военнослужащие Житомирского гарнизона, военные пенсионеры и члены их семей.

Среди счастливых новоселов 39 получили служебные квартиры и 41 – постоянные.

– Президент Украины и министр обороны Украины уделяют большое внимание строительству жилья для военнослужащих. До 2017 года мы стараемся максимально обеспечить военнослужащих жильем. У нас для этого есть воля, желание и финансовый ресурс, – отметил Артуро Бабенко.

Заместитель министра обороны Украины отметил, что сейчас при поддержке Президента Украины – Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Украины в оборонном ведомстве ведется работа по усилению социальной защиты военнослужащих, в частности, по строительству жилья.

– Сегодня мы решаем проблемы, которые накапливались в Министерстве обороны Украины годами, – подчеркнул Артуро Бабенко.

Заместитель министра обороны Украины поблагодарил местные органы власти за плодотворное сотрудничество и, в частности, за помощь в сдаче дома.

После вручения смотровых ордеров Артуро Бабенко перерезал символическую ленту, осмотрел новые квартиры, пообщался с семьями военнослужащих и военных пенсионеров.