В Крыму военные журналисты приняли участие в яхтенном ралли

Яхтенное ралли, организаторами которого выступила Парусная федерация Севастополя, Севастопольский независимый медиа-профсоюз «Репортер», яхт-клуб «Царская пристань» (г. Севастополь) и яхтенная гавань «Золотой символ» (г. Балаклава) также было посвящено 230-й годовщине со дня основания Севастополя.

– «Морское перо» проводится уже в восьмой раз, и в этом году впервые в ралли приняло участие рекордное количество парусников – 26 яхт разного класса, в составе экипажей которых были представители из 28 средств массовой информации, – отметил президент Парусной федерации Севастополя Сергей Мануйленко.

Среди яхт из Украины и Российской Федерации, участвовавших в ралли, соревновались и шесть яхт Академии ВМС им. П.С.Нахимова – «Антика», «Лира», «Феолент», «Спрей», «Юнона» и «Гермес» под управлением как действующих военнослужащих, так и тех, кто уже находится в запасе. Черноморский флот Российской Федерации был представлен тремя яхтами.

Яхтенное ралли стартовало в Южной бухте Севастополя от причала яхт-клуба «Царская пристань», и первый его этап прошел в Балаклавской бухте, где яхты финишировали в яхтенной гавани «Золотой символ». На следующий день гонка под парусом прошла в обратном направлении – из Балаклавы в Севастополь.

По словам капитана яхты «Юнона» – старшего научного сотрудника Академии ВМС им. П.С.Нахимова, капитана 1 ранга запаса Юрия Наумова, для многих севастопольских яхтсменов это ралли является официальным открытием сезона.

– Стоит добавить, что главной особенностью ралли «Морское перо» является не спортивная составляющая, а, скорее, желание участников популяризировать этот вид спорта и дать возможность активно отдохнуть, пообщаться в неформальной обстановке как журналистам, так и самим яхтсменам, – сказал Юрий Наумов.