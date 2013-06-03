Военнослужащие помогли ликвидировать последствия урагана на Одесчине

По информации оперативного дежурного штаба Южного оперативного командования подполковника Виталия Агапова, в течение двух суток силами военных в рамках оказания помощи органам местной власти, городским коммунальным службам и рядовым жителям выполнен значительный объем работ по расчистке от упавших деревьев городских улиц, дорог, учебных и оздоровительных учреждений.

Более 300 представителей Военной академии, Южного оперативного командования, Воздушного командования «Юг», Западной военно-морской базы, 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады и других дислоцированных в Одессе воинских частей и учреждений загрузили и вывезли около 90 машин с дровами и мусором, а рабочие бригады квартирно-эксплуатационного отдела г. Одессы восстановили электроснабжение в Детском оздоровительном лагере имени Юрия Гагарина Вооруженных Сил Украины.

– Военнослужащие Вооруженных Сил Украины во время ликвидации последствий природного катаклизма действовали быстро, смело и решительно, в очередной раз подтвердив, что всегда готовы прийти на помощь населению, – подчеркнул заместитель начальника Одесского гарнизона по воспитательной работе полковник Сергей Масленко.