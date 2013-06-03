В Севастополе дали офицерский бал

2 июня в Севастополе состоялся Первый большой международный офицерский бал, посвященный 230-летию основания города. Мероприятие, инициированное и организованное Благородным собранием Севастополя совместно с Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины и Черноморским флотом России, прошло на территории Музейно-исторического комплекса Военно-Морских Сил Украины, что на Михайловском равелине. Участниками бала стали офицеры украинского и российского флотов, военные оркестры, а также представители общественности, культуры, политики и бизнеса.

Целью проведения мероприятия было возрождение военной бальной культуры, повышение популярности идеалов патриотизма в обществе. В танцевальную программу вошли 26 номеров, которые исполняли более 80 пар от флотов двух государств, а также пара от Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, флотской ветеранской общественности.

Вальсы и марши звучали в исполнении военных духовых оркестров украинских ВМС и ЧФ РФ. Кроме того, оркестр Центра военно-музыкального искусства Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины выступил с оркестровым дефиле. Особый шарм мероприятию придало участие в нем подразделений почетного караула.

Заместитель командующего ВМС ВС Украины по воспитательной и социально-психологической работе - начальник управления капитан 1 ранга Андрей Урсол от имени командующего украинского флота вице-адмирала Юрия Ильина, поздравил всех присутствующих с возрождением замечательных бальных традиций Севастополя.

Завершился крупный международный офицерский бал яркими огненным шоу и праздничным салютом.