В 8-м армейском корпусе определили лучшего разведчика

Мероприятие проходило на базе 54-го отдельного гвардейского разведывательного батальона под руководством начальника разведки 8-го армейского корпуса подполковника Дмитрия Горпенюка. В соревнованиях принимали участие лучшие военнослужащие-разведчики из частей корпуса. Всего было отобраны 28 участников.

На полигоне 14 пар разведчиков через каждые 20 минут отправлялись, согласно жеребьевке, на контрольные точки, используя свои знания и навыки по топографии. Каждой паре было предоставлено азимут, дирекционный угол и дальность до "точки". Прибыв на "контрольную точку" участники выполняли соответствующие нормативы. Получив новые данные для движения, выдвигались дальше. На пути от "точки" к "точке" разведчиков ждало много неожиданностей, которые приготовили организаторы соревнований. Это сама пересеченная местность с открытыми и заболоченными участками, снайперские пары, действовавшие против них, река Случ, которую воины-разведчики преодолевали вброд.

С последней "контрольной точки" каждая пара выходила в определенное место по координатам, и оборудовали там наблюдательный пост и вела наблюдение в определенном секторе. После этого разведчики выдвигались в определенный район местности для поиска объекта условного противника, они должны были найти за короткий промежуток времени. Далее было преодоление участка минно-взрывных заграждений и короткий отдых.

После всех этих испытаний воины-разведчики демонстрировали свое мастерство и умение метко стрелять из пистолета ПБ и автомата АК-74. После выполнения упражнений стрельб всех участников соревнований ждал 5-ти километровый марш-бросок. А кульминацией соревнований стало преодоление "Тропы разведчика" под взрывы, стрельбу, дым и крики "раненых".

31 мая в торжественной обстановке праздничного настроения от имени командира 8-го армейского корпуса генерал-лейтенанта Петра Литвина были награждены грамотами и ценными подарками военнослужащие, которые показали лучшие результаты и заняли призовые места.

Лучшими разведчиками 8 армейского корпуса стали:

I место - гвардии младший сержант военной службы по контракту Вячеслав Гудзь.

II место - младший сержант военной службы по контракту Игорь Кобеляцкий.

III место - гвардии младший сержант военной службы по контракту Артем Чернов.

Также судейским комитетом были определены и награждены грамотами разведчики, которые показали лучшие результаты на каждом этапе соревнований и выполнения различных нормативов.