Военные стоматологи начали четвертый этап бесплатного установки имплантатов ветеранам

Инициатором и организатором акции по бесплатной установке имплантатов и протезированию ветеранов Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил и труда выступило Министерство обороны Украины, в частности, Военно-медицинский департамент и Центральная стоматологическая поликлиника МО Украины. Акция проходит при поддержке Ассоциации имплантологов Украины.

В открытии мероприятия приняли участие директор Военно-медицинского департамента МО Украины полковник медицинской службы Игорь Данильчук, начальник Главного военно-медицинского клинического центра "Главный военно-клинический госпиталь" полковник медицинской службы Анатолий Казмирчук, начальник Центральной стоматологической поликлиники МО Украины - главный стоматолог Министерства обороны Украины Рафик Камалов, представители ветеранских организаций.

Во время этого проекта врачи-волонтеры, используя новейшие технологии и собственные средства, на своем рабочем месте провели бесплатные стоматологические имплантации и протезирования полностью беззубым старикам.

В целом этот проект инициирован еще в 2010 году в Украине профессором Ярославом Заболоцким, и за три года реализации стал одним из крупнейших социальных медицинских проектов в мире.

- В этом году проект проходит четвертый раз не только в Киеве, а почти во всех регионах Украины. Мы ожидаем, что врачи со всего мира присоединятся к проекту. Мы очень надеемся, что все больше украинских стоматологов согласятся поддержать этот общественно-важный проект в этом году, и вместе мы сможем вернуть качество жизни большему количеству людей, страдающих и нуждающихся дорогостоящей помощи, не могут оплатить - отметил Ярослав Заблоцкий, инициатор проекта "Качество жизни для наших родителей", президент Международного альянса имплантологов.

Также этот проект официально поддержал профессор Пер-Ингвар Бранемарк, изобретатель современной стоматологической имплантации и Европейская Ассоциация Остеоинтеграции, одно из самых авторитетных профессиональных сообществ мира.

- Я чувствую, что эта инициатива должна быть поддержана многими людьми во всем мире. Стоматологическая имплантация была изобретена с целью минимизировать страдания тех, кто потерял свои зубы по разным причинам. Благодаря этому очень особому проекту, качество жизни беззубого человека коренным образом меняется, - рассказал профессор Бранемарк.

По словам главного стоматолога МО Украины, начальника Центральной стоматологической поликлиники МО Украины Рафика Камалова, для цивилизованного мира беззубость это - инвалидность.

- Европейский стандарт качества жизни утверждает, что современный человек должен быть с зубами независимо от возраста. Поэтому сегодня украинские военные стоматологи вместе с врачами-волонтерами являются первыми в мире, которые бесплатно возвращают нашим родителям настоящий вкус жизни! - подчеркнул Рафик Камалов.

- Центральную стоматологическую поликлинику МО Украины сегодня посещают не только военнослужащие гарнизона Киева, но и военные пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны. Здесь пациенты получают полный набор услуг по диагностике, лечению и протезированию зубов. А профильную помощь им предоставляет высококвалифицированный персонал, обладающий самыми современными стоматологическими технологиями на уровне ведущих стоматологических клиник Украины, - отметил Рафик Камалов.

Только в этот день, 31 мая, на базе госпиталя и поликлиники одновременно в операционных работали более 100 хирургов, врачей протезистов и анестезиологов. Присутствующие представители СМИ и родные пенсионеров имели возможность наблюдать за ходом операций и пообщаться с врачами и имеющимися пациентами, а также теми, кто принял участие в проекте в прошлых годах. Более двадцати пациентам счастливчикам было установлено бесплатно 125 имплантатов.

Справочно. В 2010-2012 годах такие акции прошли в городах Киев, Симферополь, Львов, Харьков, Одесса, Севастополь, Днепропетровск, Ивано-Франковск, Черкассы. В период с 2010 по 2012 год установлено почти 1600 зубных имплантантов приблизительно 400 пожилым людям. К акции активно привлекались специалисты соответствующих лечебных учреждений Министерства обороны Украины, государственных и частных учреждений по охране здоровья.

На базе Главного военно-медицинского клинического центра "Главный военно-клинический госпиталь" указанная акция проходила трижды. В ней приняли участие специалисты из 11 стран мира.

Центральная стоматологическая поликлиника МО Украины в разных регионах Украины (Львов, Одесса, Харьков) провела более 20 благотворительных акции по бесплатной имплантации и протезированию зубов участникам боевых действий и защитникам Отечества.