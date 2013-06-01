Заместитель Министра обороны встретился с командованием Львовского гарнизона и руководителями госпредприятий ОПК

В ходе встречи был обсужден ряд важных вопросов, касающихся реорганизации, улучшения деятельности в связи с дальнейшим реформированием Вооруженных Сил Украины.

По словам Владимира Можаровского, Министерство обороны Украины закреплено за Львовской областью с целью социально-экономического развития региона, во втором полугодии текущего года состоится плановое совместное заседание представителей оборонного ведомства и Львовской областной государственной администрации.

- Регион Львовщины очень интересный, богатый на традиции. Здесь переплетается история разных стран и времен, - подчеркнул заместитель министра обороны. - Думаю, нас ждет серьезная и кропотливая работа. На днях принята государственная комплексная программа реформирования и развития Вооруженных Сил Украины, и мы, безусловно, будем делать все для ее успешного выполнения.

В конце встречи начальник Львовского гарнизона - глава Академии сухопутных войск генерал-лейтенант Павел Ткачук поблагодарил заместителю Министра обороны Украины - руководителя аппарата Владимира Можаровского за решение проблемных вопросов Львовского гарнизона и Львовщины.

Также во время рабочей поездки во Львовскую область, заместитель Министра обороны Украины - руководитель аппарата Владимир Можаровский вместе с генерал-лейтенантом Павлом Ткачуком и руководством области и города принял участие в проведении Дней Европы.