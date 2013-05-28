Украинские вертолетчики в Либерии провели учебно-тренировочные полеты

Основные задачи полетов заключались в подготовке летного состава по курсу боевой подготовки армейской авиации, восстановление утраченных навыков летного состава в полетах ночью в ПМУ. Также – выполнение очередных проверок по технике пилотирования, навигации, боевого применения и подготовке инструкторов.

В ходе летной смены экипажи осуществили 33 вылета, выполняя различные задания. В частности, подполковник Павел Комышев получил допуск к инструкторской работе на Ми-24 по кругу и в зону днем. Первые тренировочные полеты в качестве командиров экипажа на Ми-8 совершили капитан Виталий Роганчук и старший лейтенант Роман Билобрюхов, контрольный полет по кругу с одним выключенным двигателем на Ми-24 выполнил майор Евгений Павелко.

Ряд военных летчиков продолжал подготовку по различным видам летной работы: полеты на площадку ограниченных размеров, на боевое применение с выполнением специальных задач, отработку элементов по поисково-спасательным работам, выполнение полетов по приборам и т.п.

– Полеты в темное время суток нужны для продолжения получения экипажами разрешений на пилотирование авиационной техники ночью, – отметил заместитель командира отряда подполковник Александр Чаплинский. – Допуски имеют двухмесячный срок действия, поэтому к участию в них был задействован летный состав, которому нужно продление разрешений на полеты в ночное время суток. Наиболее сложным упражнением во время летной смены было выполнение контрольного полета по кругу с одним выключенным двигателем. Перед выполнением упражнения экипаж прошел тренажи в кабине вертолета и практически отработал действия с арматурой кабины при отключении одного двигателя.

Стоит отметить, что все службы отряда, которые задействовались для обеспечения полетов, работали в надлежащем ритме. Примером этого является личный состав инженерно-авиационной службы 56-го ОВО, который после плановых периодических работ возвращает в «строй» вертолеты.

– После каждого вылета вертолета проводится проверка его работоспособности, диагностика и приведение к нормативам технического состояния. В связи со специфическим климатом довольно часто выходит из строя авиационное радиоэлектронное оборудование, – рассказал заместитель командира отряда по инженерно-авиационной службе полковник Василий Мерзин.

По словам офицера, каждый специалист инженерно-авиационной службы отлично подготовлен к выполнению работ по своему направлению. Среди них – майоры Александр Киреенко, Олег Ковальчук и капитан Василий Ващенко.