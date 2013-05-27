В армии избыточное имущество реализуют прозрачно

В Вооруженных Силах Украины накопилось немало образцов вооружения и военной техники, которые уже давно отслужили установленные сроки и сняты с эксплуатации и которые планируют прозрачно реализовать как на внутреннем, так и внешнем рынках.

Проводить реализацию избыточного имущества планируют через уполномоченные Кабинетом Министров Украины организации путем проведения открытых аукционов или конкурсов.

В прозрачности и эффективности такой реализации могли убедиться представители военных средств массовой информации и ведущих отечественных телеканалов во время посещения военной части А 4554 (г. Нежин), которые ознакомились с образцами избыточной военной техники и узнали о механизме реализации.

- Сейчас здесь находится ракетно-артиллерийское вооружение и военное имущество общего назначения, которое уже длительное время не используется в интересах Вооруженных Сил Украины, - акцентировал внимание присутствующих начальник Центрального бронетанкового управления Вооружения Вооруженных Сил Украины генерал-майор Роман Башинский. - Подавляющее большинство образцов выпущены еще в 70-80-х годах прошлого столетия, то есть они уже давно отслужили установленный срок эксплуатации и являются избыточными. Поэтому армия должна избавиться от этого балласта, а средства, полученные от реализации избыточного военного имущества, направить на модернизацию и социальное обеспечение военнослужащих.

В дальнейшем составляется перечень избыточного военного имущества, представляется на утверждение Кабинета Министров Украины. И только после появления соответствующего правительственного распоряжения оно может быть отчуждено с последующей реализацией.

В ныне действующий перечень, принятый постановлением Кабмина в августе 2011 года, включены почти 25000 единиц техники и 87 000 наименований имущества на общую сумму около 9 миллиардов гривен. При этом военное ведомство осуществляет конкурсный отбор независимых экспертов, которые и определяют остаточную стоимость избыточного военного имущества, и по договору комиссии передает его на реализацию уполномоченной организации.

В прошлом году доход от реализации избыточного военного имущества составил 310 млн гривен, которые были зачислены в специальный фонд оборонного ведомства. Более всего пользовалась спросом автомобильная техника, которая находила свое применение в сельскохозяйственном секторе.

- Министр обороны Украины четко придерживается направлении борьбы с коррупцией в войсках. Создание прозрачных условий проведения процедуры реализации избыточного военного имущества, предоставление доступа к конкурсу всем заинтересованным сторонам и инвесторам является приоритетом нашей работы. Совместно с Кабинетом Министров Украины мы продолжаем работать над усовершенствованием существующего механизма реализации избыточного военного имущества, - подытожил заместитель директора Департамента отчуждения избыточного военного имущества Министерства обороны Украины Вадим Кузьменко.