В «антипиратском» тренировочном центре украинских ВМС начался второй цикл учебных курсов

Он направлен на обеспечение качественной подготовки руководящего состава противолодочного корвета «Тернополь» и досмотровой команды из числа военнослужащих подразделения морской пехоты к участию в антитеррористической операции НАТО в Средиземном море «Активные усилия». Цикл учебных курсов открылся сегодня, 20 мая, проведением установочного брифинга с преподавательским составом и группами слушателей.

Учебные курсы построены по модульному принципу и по программам, максимально приближенным к стандартам НАТО. Для слушателей организована теоретическая и практическая подготовка. Цель теоретического курса, который пройдет руководящий состав противолодочного корвета «Тернополь», – научить личный состав командных групп применять доктрины и процедуры по международным стандартам при планировании и проведении операций морского перехвата максимально эффективным и верным путем. Практические занятия и тренировки, боевое слаживание досмотровой команды будут проводиться на объектах учебно-материальной базы НТЦМО и Академии ВМС имени П.С.Нахимова.

– Целью курса «Практические действия досмотровой команды» является подготовка личного состава к действиям при осуществлении ухода за судами во время операций морского перехвата, – отметил начальник учебно-тренировочного центра морских операций Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины капитан 2 ранга Владимир Жук. По его словам, во время этого курса будут осуществляться тактико-специальная, огневая, физическая подготовка, отработка действий личного состава на скоростной лодке по содержанию на воде, а также занятия по пользованию средствами связи и средствами объективного контроля.

По окончании обучения слушатели получат свидетельство об успешном прохождении учебного курса. Как сообщалось, созданный в конце 2012 учебно-тренировочный центр морских операций ВМС ВС Украины свою практическую деятельность начал 1 апреля текущего года. В ходе первого цикла учебных курсов соответствующую подготовку в центре прошли определенные военнослужащие из числа командного состава фрегата «Гетман Сагайдачный», экипаж вертолета Ка-27 и подразделение досмотровой команды, спланированные к участию осенью текущего года в операции по противодействию пиратству «Океанский щит».

Командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Юрий Ильин во время проведенного в учебно-тренировочном центре морских операций ВМС ВС Украины во второй половине апреля медиа-дня отметил важность создания такого учебно-тренировочного центра:

– Главное для нас – сохранить людей, чтобы все вернулись после выполнения операций живыми и здоровыми. Такие курсы крайне необходимы для того, чтобы военнослужащие были готовы к действиям в ситуациях, которые могут возникать, например, на захваченном пиратами судне, или на судне, которое подозревается в перевозке нелегальных грузов, – отмечал тогда руководитель вида Вооруженных Сил Украины. – И мы готовим военнослужащих в условиях, максимально приближенных к реальным.