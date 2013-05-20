В Крыму состоялся премьерный показ фильма о жизни Амет-Хана Султана

Картина рассказывает о трагическом моменте, связанном с историей депортации крымских татар в мае 1944 года. Драматические события показаны через призму истории жизни прославленного летчика, дважды Героя Советского Союза подполковника Амет-Хана Султана.

Съемки фильма проходили в Бахчисарайском районе, Алупке и Судаке. Роль главного героя – летчика Амет-Хана Султана – сыграл режиссер фильма – Ахтем Сейтаблаев. Кроме известных профессиональных актеров Алексея Горбунова, Юрия Цурило, Андрея Саминина, Дмитрия Суржикова, Алексея Тритенко, в массовых сценах фильма снялись около тысячи любителей. Среди них были и старики, которые лично пережили все ужасы репрессий.

На презентации картины присутствовали внучка Амет-Хана Султана, члены правительства и парламента АР Крым, народные депутаты Украины, члены Меджлиса крымскотатарского народа, представители общественности, ветераны войны, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, известные украинские, российские телеведущие и журналисты.

Авторы картины надеются, что уже в ближайшее время зрители смогут увидеть этот фильм не только в Крыму, но и в других городах Украины.