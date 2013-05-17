С начала 2013 года общий налет авиационных частей составляет более 3100 часов

Средний налет на определенный экипаж Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины составляет более 17 часов, общий средний налет на экипаж – около 12,5 часов, налет курсантов – 10 часов.

– Кроме того, в конце апреля в Украину вернулись военные летчики транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которые на протяжении трех недель в экстремальных полярных условиях на военно-транспортном самолете Ил-76МД выполняли задание общей украинско-датской операции «Северный сокол – 2013», – отметил Владимир Можаровский.

Он сообщил, что в рамках операции украинские военные пилоты совершили 46 полетов, проведя в небе более 116 часов. За это время было перевезено более 82 тысяч тонн груза.