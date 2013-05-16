В Украине проходит миссия наблюдательного полета по договору Румынии и ФРГ

Цель мероприятия – выполнение наблюдательного полета для содействия наблюдению за выполнением существующих или будущих соглашений в области контроля над вооружениями, и для расширения возможностей по предотвращению кризисов и регулирования кризисных ситуаций в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и в других соответствующих международных организациях.

Совместная группа Румынии и ФРГ состоит из 19 инспекторов: 11 представителей Румынии и 6 представителей ФРГ. Инспекционную группу возглавляет начальник Центра верификации Румынии полковник Михал Манта. От Украины группу сопровождения возглавляет начальник отдела реализации Договора «открытое небо» Управления верификации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Андриенко.

Миссия наблюдательного полета будет проводиться без права отказа. Наблюдательный полет запланирован на сегодня, 16 мая. Маршрут наблюдательного полета будет проходить над западной частью Украины.

По результатам наблюдательного полета наблюдающими сторонами будет составлен формализованный отчет и в недельный срок распространен между государствами-участниками Договора по сети связи ОБСЕ.