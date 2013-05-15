ОБСЕ высоко оценила уровень сотрудничества с Украиной по утилизации боеприпасов

Избавление нашей страны от этого опасного и избыточного имущества происходит в рамках успешной реализации совместного проекта Украина – ОБСЕ.

За ходом отправки с военной части очередной партии меланжа общим количеством около 380 тонн лично проследили эксперты ОБСЕ, представители предприятия оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, где будет происходить его утилизация, а также сотрудники Департамента утилизации компонента ракетного топлива и ракет и боеприпасов Министерства обороны Украины.

С порядком хранения военного имущества и технологическим процессом загрузки меланжа в специальные цистерны гостей ознакомил командир части подполковник Александр Николаев:

– Еще в марте прошлого года на нашем объекте хранилось около 4800 тонн меланжа, который является ненужным для нашего войска. С момента начала реализации проекта ОБСЕ в регионе с нашей военной части уже вывезено 8 партий общим количеством более 3700 тонн, – рассказал подполковник Александр Николаев. – Впереди остаются еще три последние отправки опасного вещества со склада. Таким образом, в конце лета на Харьковщине не останется и грамма меланжа.

Зарубежные гости в сопровождении командования воинской части осмотрели места, где хранятся различные типы топлива и показали отправку семи железнодорожных цистерн в Российскую Федерацию в Новгородскую область.

При обсуждении дальнейших направлений работы общую оценку сотрудничества с украинской стороной предоставил проектный менеджер ОБСЕ Мэтью Геерцен:

– Наша организация уже почти четыре года успешно реализует в Украине международные соглашения по утилизации избыточных боеприпасов. За это время два региона полностью очищены от меланжа. Сразу же после завершения работы на Харьковщине в сентябре-октябре этого года мы переключимся на вывоз меланжа из пгт Любашевка Одесской области, где находится около 3600 тонн этого типа ракетного топлива. На весь долгосрочный проект по утилизации украинского меланжа выделено более 10 млн евро, – рассказал Мэтью Геерцен.

А с процессом утилизации меланжа в Российской Федерации наших военнослужащих ознакомил главный технолог Закрытого акционерного общества «Научно-производственная фирма «Техноазот» (город Москва) Леонид Хавкин:

– Все железнодорожные цистерны из Украины направляются в наши производственные филиалы, в городе Дзержинск Новгородской области и в городе Бийск Алтайского края. Уверяю, что существующие технологии по переработке являются самыми опасными в экологическом плане. Так, путем сложного процесса с военного имущества выходит обычный азот, который в дальнейшем можно использовать для чисто гражданских нужд, – заверил представитель российской стороны.

После завершения своего пребывания на складе ракетного топлива Сухопутных войск проектный менеджер ОБСЕ Мэтью Геерцен пообещал сотрудникам Департамента утилизации компонента ракетного топлива и ракет и боеприпасов Министерства обороны Украины, что в 2014 году наша страны полностью избавится от избыточного меланжа.

Справка. Финансовую сторону по обеспечению данного проекта, который начался в 2009 году, полностью взяли на себя страны, среди которых: Дания, Испания, Германия, Норвегия, Польша, Венгрия, Финляндия, Чехия, Швеция и США.

Согласно последним условиям продолжения международного проекта Украина-ОБСЕ, начиная с апреля 2012 года и до конца этого лета предусмотрен вывоз всего количества меланжа с Харьковщины в количестве более 4800 тонн, находившихся в восточном регионе по состоянию на начало 2012 года.

В настоящее время, кроме Харьковщины, еще более 3600 тонн меланжа, которые являются избыточным имуществом Вооруженных Сил Украины, находится в Одесской области на складе ракетного топлива.

По состоянию на 15 мая, после вывоза восьмой партии военного груза, в пгт Шевченково Харьковской области на складе ракетного топлива Сухопутных войск остается еще свыше 1,1 тысячи тонн меланжа и жидкости других типов.