Украинские миротворцы в Косово одолели 25 километров на марш-броске

Этот благотворительный марафон несколько раз в год организуют и проводят военнослужащие Вооруженных сил Королевства Дании. Впервые он стартовал в 1972 году, когда датские военные в составе миссии ООН выполняли миротворческие задачи на Кипре. Далее соревнования приобрели традиционный характер и получили продолжение в миссиях в Эритрее, Ливане, Афганистане, Аденском заливе, Ираке и Косово. Основная цель этого мероприятия – проверить свои физические навыки, выносливость, а главное закрепить товарищеские отношения между национальными контингентами, входящих в состав миротворческих сил.

На этот раз марш-бросок стартовал и финишировал на территории французской военной базы «Marechal de Latre» (г. Ново Село). В ее окрестностях проходила и дистанция соревнований с контрольными пунктами, где участникам забега делали отметки, привязывая на снаряжение ленты разного цвета. Там марафонцы могли получить питьевую воду, шоколадные батончики и фрукты, а при необходимости – медицинскую помощь.

Всего в марш-броске на 25 километров участвовали военнослужащие практически из всех миротворческих контингентов сил KFOR, миссий ООН и EULEX в Косово. Украинский национальный контингент на «Dancon March» выпала честь представлять командиру отделения 1-го специального взвода сержанту Николаю Савчуку и стрелку-радиотелефонисту 4-го специального взвода сержанту Николаю Любиченко.

По условиям соревнований каждый участник должен был нести на себе груз не менее 10 килограммов. Контрольное взвешивание проводилось на старте, на контрольном пункте и на финише. Стоит заметить, что, преодолевая дистанцию марша, его участникам также пришлось бороться и с более чем 25-градусной жарой.

В напряженной борьбе украинские военнослужащие финишировали в первой двадцатке среди 820 участников забега.

По словам командира отделения 1-го специального взвода сержанта Николая Савчука, участие в многонациональных соревнованиях – это не только достойная презентация Украины и ее Вооруженных Сил, но и важная составляющая сплоченности всего коллектива.

– Подобные мероприятия – отличный экзамен на прочность, выносливость и способность стойко и мужественно переносить физические нагрузки любой степени тяжести, – отметил сержант Савчук.

После завершения соревнования все участники были награждены медалями и почетными дипломами о прохождении дистанции на «Dancon March».