На Харьковщине в воинской части открыли часовню Святого Георгия Победоносца

- На строительство этого важного объекта ушло более двух лет. С возведением нового здания нам очень помогли организации и духовные лица Малиновского Православного Храма Архистратига Михаила. По договоренности с божьими людьми, на каждый религиозный праздник или в выходные дни в часовне будут проводиться богослужения. Считаю, что это событие является крайне необходимым в плане социальной заботы о защитниках Отчизны, - отметил командир воинской части полковник Олег Резуненко.

После открытия часовни Святого Георгия Победоносца настоятель Малиновского Православного Храма Архистратига Михаила отец Олег провел ее освящение и обратился к военнослужащим и их родным.

- Отныне покровитель людей ратного дела - Святой Георгий станет ближе ко всем нам. Ведь, как говорят вечные писания, главное - жить по совести и с верой в Бога и себя. Только добрыми делами можно обогатить наш сложный мир и предотвратить боевым действиям. Очень хорошо, что командование воинской части, где хранятся такие опасные вещи, понимает эти главные истины жизни, - рассказал представитель православного духовенства.

По словам командования 3046-й Центральной базы инженерных боеприпасов, кроме семей военнослужащих Чугуевского гарнизона, часовню смогут посещать и жители окрестных населенных пунктов.