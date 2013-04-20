Украинские миротворцы в Либерии присоединились к акции "За чистую окружающую среду"

Миротворцы, которые не были задействованы на выполнении задач, вышли на уборку внутренней и прилегающей территорий, красили здания, сажали цветы, убирали мусор, приводили в порядок места хранение металлолома, а также очищали пункт мойки автомобильной и специальной техники.

Личный состав инженерно-авиационной службы выкосил и вырубил растительность в районе стоянки украинских вертолетов, обустраивал служебные помещения и места посадки воздушных судов.

- Мы гости в этой вечнозеленой африканской стране. А это требует от нас чувства личной и общей ответственности, мы должны быть примером для местных жителей, для наших коллег из других контингентов во всем, в том числе в бережном отношении к окружающей среде, - отметил заместитель командира отряда по инженерно-авиационной службе полковник Василий Мерзин .