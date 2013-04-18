Информация о существовании в Минобороны "интернет-комментаторов" не соответствует действительности

Департамент прессы и информации Министерства обороны Украины сообщает, что эта информация не соответствует действительности.

Никаких указаний по подготовке и рассылке подобных "инструкций" руководство Министерства обороны Украины и Департамента прессы и информации МО Украины не давало, устные переговоры по данному вопросу не велись.

Следует отметить, что это не первая попытка вылить грязь на Украинскую армию, представить обществу деятельность Минобороны и его руководства в негативном свете.

Так, 11 марта 2013 подобным образом (через размещение в интернет-пространстве "сенсационных документов") была распространена информация о том, что 24 февраля 2013 акваторию Научно-исследовательского центра Вооруженных Сил Украины "Государственный океанариум" во время проведения учений оставили три дельфины. Указанная информация, "подхвачена" некоторыми отечественными и зарубежными СМИ, оказалась ложной.

Руководство оборонного ведомства обращается к журналистам с просьбой быть объективными, публиковать в своих изданиях исключительно подтвержденную информацию и не обращать внимание на подобного рода сомнительные письма и материалы, появляющиеся в информационном пространстве и касающиеся деятельности Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины.