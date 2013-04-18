В Харькове специалисты знакомятся с новейшими технологиями для защиты воздушного пространства

Мероприятие собрало большое количество участников, которые приехали в Харьков почти со всей Украины. В частности, среди присутствующих было большое количество докторов наук и кандидатов наук из разных военных вузов и учреждений. Также активное участие в мероприятии приняли и курсанты ХУВС.

Конференция была построена из 21 секции, на которых рассматривались актуальные вопросы, а именно: обмен информацией по вопросам развития, применения и обеспечения Воздушных Сил ВС Украины, усовершенствование их систем управления, развития и боевого применения вооружения и военной техники в интересах защиты воздушного пространства нашей государства и т.д.

По словам заместителя командующего по авиации – начальника авиации командования Воздушных Сил генерал-лейтенанта Василия Никифорова, эта конференция даст возможность поддержать на должном уровне научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, которые выполняют ученые оборонного ведомства.

Также во время перерывов все желающие могли ознакомиться с научными достижениями представителей ХУВС, которые были размещены перед конференц-залом. Кроме этого, одним из конструкторских бюро Харькова были показаны два современных беспилотных летающих аппарата «Ремез» и «Альбатрос».

Завершится конференция разработкой обобщенных предложений по реализации рассматриваемых научных результатов и перспективных направлений научных исследований, в том числе в кооперации с другими военными учреждениями, военными частями и предприятиями промышленности.