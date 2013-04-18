В Харькове специалисты знакомятся с новейшими технологиями для защиты воздушного пространства
Сегодня, 17 апреля, на базе Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба (ХУВС) началась двухдневная девятая научная конференция, посвященная новейшим технологиям для защиты воздушного пространства.
Мероприятие собрало большое количество участников, которые приехали в Харьков почти со всей Украины. В частности, среди присутствующих было большое количество докторов наук и кандидатов наук из разных военных вузов и учреждений. Также активное участие в мероприятии приняли и курсанты ХУВС.
Конференция была построена из 21 секции, на которых рассматривались актуальные вопросы, а именно: обмен информацией по вопросам развития, применения и обеспечения Воздушных Сил ВС Украины, усовершенствование их систем управления, развития и боевого применения вооружения и военной техники в интересах защиты воздушного пространства нашей государства и т.д.
По словам заместителя командующего по авиации – начальника авиации командования Воздушных Сил генерал-лейтенанта Василия Никифорова, эта конференция даст возможность поддержать на должном уровне научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, которые выполняют ученые оборонного ведомства.
Также во время перерывов все желающие могли ознакомиться с научными достижениями представителей ХУВС, которые были размещены перед конференц-залом. Кроме этого, одним из конструкторских бюро Харькова были показаны два современных беспилотных летающих аппарата «Ремез» и «Альбатрос».
Завершится конференция разработкой обобщенных предложений по реализации рассматриваемых научных результатов и перспективных направлений научных исследований, в том числе в кооперации с другими военными учреждениями, военными частями и предприятиями промышленности.