Минобороны взяло под контроль ситуацию с отключением электричества и воды в доме в Керчи

Министерство обороны Украины обеспокоено ситуацией с отключения электричества и воды в данном доме, поскольку это привело к росту социальной напряженности среди военнослужащих, которым распределены указанные квартиры.

Для неотложного выяснения существующих проблем 15 апреля 2013 года в г. Керчи Министерством обороны Украины направлено рабочую группу, которая выясняет обстоятельства дела на месте. Данная рабочая группа будет работать по АР Крым в течение недели, но при необходимости продолжит свою работу с привлечением специалистов Департамента правового обеспечения Министерства обороны Украины.

Департамент прессы и информации Министерства обороны Украины сообщает следующее: в декабре 2010 года на основании протокола оценки предложений конкурсных торгов Министерства обороны Украины от 01.12.2010 между Министерством обороны Украины в лице заместителя Министра обороны Украины Кушнира И.М. (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Крым-Донбасс» (представитель продавца), который действовал на основании доверенности ООО «Корчев-монтаж» (застройщик) заключен договор от 21.12.2010, зарегистрированный в реестре по №5526, покупки и продажи 61 квартиры по ул. Павлика Морозова, 18 в г. Керчь, Автономной Республики Крым, общей площадью 4088,20 кв. метров, на общую сумму 20 277,472 тыс. грн.

По вышеуказанному договору Министерство обороны Украины выполнило свои обязательства в полном объеме.

В декабре 2010 года продавцом оформлено на Министерство обороны Украины право собственности на 61 квартиру по ул. Павлика Морозова, 18 в г. Керчь. Указанные квартиры Актом приема-передачи квартир 30.12.2011 №11-Кр/34 Крымским управлением капитального строительства Министерства обороны Украины переданы Феодосийской квартирно-эксплуатационной части района.

На момент передачи квартир водоснабжения и водоотведение функционировали в полном объеме, электроснабжение – по временной схеме в связи с необходимостью корректировки проекта электроснабжения по новым техническим условиям.

По информации Феодосийской квартирно-эксплуатационной части района по состоянию на 1 апреля 2013 года выдано 57 ордеров для заселения военнослужащих в указанные квартиры.

По имеющейся информации застройщик этого дома (ООО «Корчев-монтаж») в настоящее время не рассчитался с ОАО ДТЭК «Крымэнерго» за выполненные электромонтажные работы, поэтому электроснабжение в указанном жилом доме было отключено.

Сети водоснабжения и водоотведения к жилому дому подключены. В настоящее время эксплуатирующая организация «Керчь-15» предоставила на согласование и подпись соответствующие договоры для предоставления услуг в Керчводоканал.

С момента принятия квартир Феодосийской квартирно-эксплуатационной частью района никаких обращений от военнослужащих, которым распределены квартиры, не поступало, поэтому у Министерства обороны Украины не было оснований обращаться к застройщику и продавцу относительно невыполнения обязательств по обеспечению указанного дома электроснабжением и водоснабжением.

Учитывая изложенное, Министерство обороны Украины обратилось к застройщику ООО «Корчев-монтаж» с требованием выполнить свои обязательства и обеспечить дом электроснабжением и водоснабжением. В случае невыполнения обязательств перед Министерством обороны Украины, последнее будет вынуждено обратиться в суд.