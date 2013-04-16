Украинские ВМС посетила делегация шахтеров с Луганщины

Представители ООО «ДТЭК «Ровенькиантрацит» и ООО ДТЭК «Свердловантрацит» в первой половине дня посетили с экскурсиями корабли управления «Донбасс» и «Славутич», побывали в Военно-морском музее Украины. Во второй половине дня в командовании флота с шахтерами встретился командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Юрий Ильин.

– Между украинскими военными моряками и шахтерами Донбасса, флотом и шахтерским краем в целом существуют давние и плодотворные отношения, – отметил руководитель военного округа. – Мы благодарны шахтерам, органам исполнительной и представительной власти на местах за тесное взаимодействие, оказание шефской помощи воинским частям и учреждениям. Украинские ВМС со своей стороны стараются брать активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, и эта работа будет развиваться, – добавил командующий.

Вице-адмирал Юрий Ильин рассказал гостям о нынешних и ближайших планах украинских ВМС. Шахтеры, среди которых были и Герои Украины Сергей Быстров, Борис Рыбалко и Виктор Кошейников, проинформировали о жизнедеятельности их трудовых коллективов. Стороны обсудили перспективы углубления сотрудничества в деле воспитания молодого поколения, прежде всего вокруг такого емкого, консолидирующего украинское общество понятия, как «защитник Отечества».

Председатели территориальных организаций профсоюзов «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» Николай Полухин и Виктор Рогочий поблагодарили моряков за теплый прием, подчеркнули необходимость продолжения и развития отношений между шахтерскими предприятиями и украинским флотом. В частности, члены делегации отметили, что будут рады приветствовать делегацию украинских ВМС в День шахтера.