Во Львове продолжается главная конференция по планированию многонациональных учений "Кленовая арка-2013"

Целью мероприятия, в котором принимают участие более 40 представителей Вооруженных Сил Украины, а также военных ведомств Канады, Польши и Литовской Республики, является определение, согласование и координация вопросов, связанных с проведением нынешнего обучения.

Во время открытия конференции участников приветствовал первый заместитель начальника Академии полковник Игорь Гордийчук. Он напомнил, что меры международного военного сотрудничества являются одними из приоритетных для личного состава учебного заведения.

- Проводя подобные мероприятия на базе Академии сухопутных войск, мы перенимаем бесценный опыт подготовки войск и миротворческих операций по лучшим мировым стандартам. А это является залогом качественной подготовки высококвалифицированных офицерских кадров для Вооруженных Сил Украины, - сказал он.

Также от украинской стороны к собравшимся обратился соруководитель обучения, заместитель командира 80-го отдельного аэромобильного полка подполковник Владимир Шворак.

- Основу нынешнего обучения мы заложили во время начальной конференции. А за эту неделю нам необходимо окончательно определиться с тематикой конкретных мер обучения, решить вопросы материально-технического и медицинского обеспечения, финансирования, прохождения таможенного контроля и т.п., - отметил офицер.

По словам представителя Департамента военного сотрудничества и боевой подготовки Министерства обороны Канады майора Кристиана Папино, который является соруководителем организационного комитета и самого обучения, нынешнее мероприятие будет существенно отличаться от предыдущих по масштабам.

- Командно-штабная фаза останется в формате работы штабов многонационального батальона и рот, а во время полевой, в отличие от предыдущих лет, когда обучение проводились в формате одной многонациональной роты, на этот раз выполнять задачи многонациональный батальон, в состав которого войдут подразделения ВС Украины, Польши и Литовской Республики, - сообщил иностранный офицер.

Основными задачами "Кленовой арки-2013" станут подготовка штаба многонационального батальона и личного состава подразделений к проведению операций по поддержанию мира в условиях города. В частности, военные инструкторы Вооруженных сил Канады будут учить украинских, польских и литовских военнослужащих действиям в различных ситуациях во время конвоирования и осуществление патрулирования, выявлять и обезвреживать самодельные взрывные устройства, а также противодействовать противнику в городских условиях.

Проведение учений серии "Кленовая арка" может стать важным этапом в создании литовско-польско-украинской бригады. Намерения об этом ранее были озвучены сторонами. В случае подписания соответствующих соглашений это миротворческое соединение будет выполнять задачи по поддержанию мира в тех уголках нашей планеты, где в этом будет необходимость, и согласно межправительственным решениями стран-участниц.

За время проведения главной конференции участники посетят Международный центр миротворчества и безопасности Академии сухопутных войск, где будет проходить обучение. Там они оценят эффективность его объектов и местности, а также спланируют размещения штабов и подразделений. Также спланированный обзор Центрального военно-медицинского клинического центра Западного региона. В завершение конференции участники должны определиться с вопросами финансирования, логистики, медицинского обслуживания, прохождения таможенного контроля, утвердить техническое соглашение и решить другие вопросы.

Это уже второе мероприятие по планированию "Кленовой арки-2013". В начале февраля состоялась начальная планирующая конференция, во время которой представители стран-участниц согласовали ключевые вопросы проведения обучения. Окончательные договоренности будут достигнуты во время заключительной планирующей конференции, которая состоится здесь в июне.