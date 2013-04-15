На львовском танкодроме прошли учения курсантов Академии сухопутных войск

Курсанты Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного интенсивно совершенствуют свои умения и навыки на военном стрельбище, тактических полях, танкодроме Международного центра миротворчества и безопасности военного вуза, что на Львовщине. А тяжелая боевая техника под руководством будущих офицеров преодолевает совершенно непроходимые участки "танковой" трассы.

Во время занятий по тактическим дисциплинам курсанты осваивают навыки ведения боевых действий по опыту современных вооруженных конфликтов. А первокурсники, имея еще совсем небольшой багаж знаний и навыков по специальности, учатся обезвреживать противника в городских условиях. Вооруженные и решительные, ребята под прикрытием бронетранспортеров должны захватить здание и обезвредить условную вражескую группу.

На первый взгляд может показаться, что несколько боевиков, вооруженные легким стрелковым оружием, не в состоянии устоять против крупнокалиберных пулеметов БТРа, и штурм здания не представляет собой сложной задачи. Но, как показывает опыт современных войн, любое сооружение благодаря подготовленным вооруженным людям может стать настоящей крепостью на пути миротворческого подразделения.

По словам руководителя занятия, заместителя начальника кафедры тактики половник Сергея Похнатюка, главное - научить курсантов приемам и способам действий в борьбе с незаконными вооруженными формированиями именно в условиях городской застройки, и умело действовать в тесных помещениях.

- Каждый штурм представляет собой сложный процесс подготовки. Военные, хотя и действуют в составе отдельных групп, должны делать это слаженно, как один организм, - рассказал он. - Первыми в пешем порядке скрыто подходят к зданию отделения, которые должны отвлечь внимание террористов и обеспечить безопасный подход основных сил на эффективное для ведения огня расстояние. Идут в ход гранаты, средства задымления и интенсивный огонь из стрелкового оружия. Затем к бою вступают штурмовые группы. На очереди бронетраспортеры. Именно с брони будущие офицеры запрыгивают внутрь и делают свое дело. Когда сопротивление подавлено, остается тщательно зачистить все комнаты.

Целью данного занятия является не только научить курсантов уничтожать боевиков в городских условиях, но и дать будущим офицерам навыки управления подобными операциями.