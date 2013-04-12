Заместитель Министра обороны принял участие в заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям

Мероприятие состоялось под председательством вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула. Также в работе заседания приняли участие первый заместитель Министра обороны Украины Александр Олейник, представители оборонного ведомства, военных учреждений и частей, дислоцирующихся в области.

Заседание было обусловлено сообщением Укргидрометцентра, в котором говорилось о том, что 12-14 апреля в крае следует ожидать сильных дождей, в результате чего на реках может сформироваться очередная волна подъема уровней воды на 0,8-2 метра по сравнению с текущими отметками.

Ранее комиссия проверила ход проведения противопаводковых мероприятий, был сделан облет региона, проверена готовность водозащитных дамб и районов в бассейне реки Тиса.

– Мы осмотрели с вертолета и во время посадок ключевые рискованные точки, – это бассейн реки Тиса, дамбы, накопительные объекты, в которые поступает вода с гор. Было принято решение начинать сброс вод по мелиоративным каналам, – рассказал на брифинге журналистам Александр Вилкул. – Мы контролируем деятельность органов местной власти, МЧС по подготовке к пропуску паводка в районе как реки Тиса, так и других территорий, где это необходимо. Сейчас в постоянном круглосуточном режиме работает штаб в Закарпатской области. Обеспечен круглосуточный мониторинг. Каждый час мы в Киеве получаем информацию о паводковой ситуации на Закарпатье.

– Хотя снега в горах еще достаточно много, но судя по паводковой ситуации, состоянию водоохранных сооружений и прогнозам синоптиков, этой весной на Закарпатье паводка не будет, – резюмировал председатель Закарпатской облгосадминистрации Александр Ледида.

Также состоялось заслушивание должностных лиц в пределах выездного заседания. В частности, начальник бассейнового управления водных ресурсов реки Тиса Владимир Чипак докладывал о том, что в Закарпатской области гидрологическая ситуация контролируется в постоянном режиме с помощью современной Автоматизированной информационно-измерительной системы Тиса (АИИС ТИСА).

– Она состоит из 54 автоматизированных измерительных станций. Из них 48 находятся на территории Украины, 6 – на территории Венгрии. Это пример межгосударственного сотрудничества по мониторингу паводков. Такой подход обеспечивает качественный мониторинг ситуации и позволяет проводить превентивные меры, – дополнил доклад Александр Вилкул.

Также вице-премьер-министр Украины поставил задачу во время прохождения наводнения и паводков обеспечить бесперебойную работу польдерных насосных станций. В частности, на Закарпатье на откачке паводкового стока на польдерных мелиоративных системах 25-ю стационарными насосными станциями ежесуточно откачивается 3,0-3,5 млн кубических метров воды. С начала паводка откачано уже 72,3 млн кубических метров паводковых вод (для сравнения – за 2012 год было откачано 13,0 млн кубических метров паводковых вод).

Для оперативного реагирования в условиях наводнения в Закарпатской области работает межведомственная группировка сил в составе 1775 человек. Привлечено 320 единиц техники и спасательных средств, организовано дежурство вертолета. Областной штаб работает в круглосуточном режиме.

В межведомственную группировку сил включены работники от Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МВД, бассейнового управления водных ресурсов реки Тиса, подразделений специальной службы транспорта Мининфраструктуры, Минэнергоугля.

Подготовлено 31 средство преодоления водных преград, 63 единицы тяжелой и инженерной техники, 149 единиц насосного оборудования, 13 автономных электростанций, 49 транспортных средств, 10 единиц спасательной техники, пункты жизнеобеспечения и пиротехнические расчеты.

В случае необходимости территориальная группировка будет усилена за счет сил из резерва Государственной службы, сформированного в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской областях. Это 300 человек личного состава, 55 единиц различного назначения и 40 единиц насосного оборудования.

Справка.

Межведомственная группировка сил

Государственной службой по чрезвычайным ситуациям в рамках Плана пропуска паводка и схода льда в 2013 году для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с подтоплением населенных пунктов и территорий государства, сформирована межведомственная группировка сил общей численностью около 42 тыс. 500 человек личного состава, более 5 тыс. единиц техники, в том числе более 3 тыс. 400 единиц основной техники, 650 средств преодоления водных преград, 90 пиротехнических расчетов и 8 единиц авиационной техники.

Непосредственно в Карпатском регионе, куда входит Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская и Черновицкая области, межведомственная группировка сил включает более 6 тыс. 300 человек, 700 единиц основной техники, 100 средств преодоления водных преград, более 200 единиц насосного оборудования и 9 пиротехнических расчетов.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

27 марта 2013 года на заседании Кабинета министров было принято решение о назначении вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула главой Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Основной задачей комиссии является организация и координация работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности жизнедеятельности граждан. В комиссию входят председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, руководители Министерства обороны, Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства здравоохранения, Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства экономического развития и торговли, Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерства промышленной политики, Министерства аграрной политики и продовольствия, Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел, Министерства инфраструктуры, Министерства финансов, Государственной санитарно-эпидемиологической службы, СБУ, Государственного комитета телевидения и радиовещания, Государственного космического агентства. По согласию в комиссию могут входить руководители Совета национальной безопасности и обороны Украины, Национальной академии наук, Федерации профсоюзов, а также президент Общества Красного Креста Украины.