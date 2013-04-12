Черниговскому лицею с усиленной военно-физической подготовкой исполнилось 20 лет

Поздравить личный состав учебного заведения приехали представители командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, Черниговского военного гарнизона, управления образования Черниговской облгосадминистрации и местных властей. Также на праздник со всей Украины съехались офицеры и курсанты высших военных учебных заведений Украины, которые тоже недавно носили форму кадетов.

Присутствующий на торжествах заместитель командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Василий Никифоров заверил молодых людей, что выпускников Черниговского лицея с усиленной военно-физической подготовкой всегда с радостью встречают в войсках. Ведь в стенах учебного заведения они получают достойное образование, необходимое для подготовки будущих воинов-защитников Отечества.

В свою очередь начальник лицея полковник Николай Шпак отметил, что более 700 выпускников сегодня проходят службу во всех видах Вооруженных Сил и воинских формирований Украины на разных офицерских должностях. Он выразил благодарность педагогическому коллективу учебного заведения за ежедневный кропотливый труд и обучение юношей.

За 20 лет лицей совершил 17 выпусков. 1284 выпускника стали курсантами военных учебных заведений, 330 – курсантами учебных заведений силовых структур, 928 лицеистов стали студентами гражданских учебных заведений. 36 воспитанников закончили лицей с золотой медалью, 12 – с серебряной.

Праздник закончился торжественным митингом и фотографированием на память.

Справка. Черниговский лицей с усиленной военно-физической подготовкой сформирован на базе Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков согласно Постановлению Кабинета министров Украины №490 от 19 августа 1992 года с целью предоставления государственной помощи в воспитании детей-сирот, детей из многодетных семей, а также детей участников боевых действий и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

С 1 сентября 1993 года в лицее начались плановые учебные занятия.