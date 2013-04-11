Украинские миротворцы в Косово провели совместные синхронизированные патрули

Данные маршруты проходят по территории Подуево – одного из северных муниципалитетов Косово. Преодолев более 100 километров на автомобилях и около десяти километров в пешем порядке, украинские миротворцы вместе с военнослужащими Вооруженных сил Сербии провели совместные патрулирования по обе стороны горного хребта, где проходит административно-разграничительная линия, встречаясь только в определенных точках по ранее согласованным координатам.

Согласно боевому приказу командира национального контингента, накануне военнослужащие совершили рекогносцировочные (ознакомительные) патрулирования, в ходе которых изучали будущий маршрут, состояние дорог. С помощью средств связи они отрабатывали элементы взаимодействия между собой и с очередным ТОЦ (тактический оперативный центр) национального контингента.

Инструктируя личный состав перед выполнением боевой задачи, командир национального контингента подполковник Илья Федоренко акцентировал их внимание на четком осуществлении алгоритма патрулирования, соблюдении мер безопасности и выполнении правил поведения с оружием.

При патрулирований были отработаны элементы упражнения «топо – допо» (все информационные знаки и сигналы, подаваемые при встрече с сербским патрулем). Также проведен мониторинг ситуации в зоне ответственности для предотвращения незаконных действий и случаев насилия на этнической почве.

Стоит отметить, что во время отработки маршрута «Exo», проходящего по отдаленным и труднодоступным участкам горной местности, украинским патрулем были выявлены факты незаконной вырубки леса на сербской территории, о чем немедленно был сделан доклад по команде. Также военнослужащие национального контингента приняли участие в операции полиции по задержанию вооруженных злоумышленников.

Профессиональные действия украинских военнослужащих во время патрулирования были отмечены капитаном Оуэном – офицером штаба многонациональной боевой группы «EAST», который осуществлял инспекционную проверку правильности выполнения всех элементов при патрулировании.

10 апреля военнослужащие одного из специальных взводов осуществили сопровождение двух больших колонн гражданских и военных транспортных средств по маршруту «Bondsteel – Noting Hill – GATE1» и обратно, преодолев при этом почти 250 километров автодорог.

Также вчера военнослужащие группы разминирования при проверке разрушенных зданий вблизи коммуникационного центра Маунт Цвилен на наличие взрывоопасных устройств, обнаружили британский кассетный боеприпас весом более 1 килограмма и калибром 150 миллиметров. Масса взрывчатого вещества (тротила) – 228 граммов. Обезвреживание боеприпаса путем подрыва будет осуществлено после отдельного распоряжения начальника инженерной службы КФОР.

Кроме того, согласно плану выполнения работ объединенной группы логистической поддержки штаба КФОР, военнослужащие инженерной роты из состава национального контингента продолжают выполнять работы по расширению и оборудованию новосозданной военной базы «CABRA».

Командир национального контингента подполковник Илья Федоренко, регулярно проверяя качество выполнения задач по назначению личным составом, неоднократно отмечал их высокую дисциплинированность и ответственность.