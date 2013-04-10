Одесские военнослужащие отметили День освобождения города от фашистских захватчиков

Для чествования подвига советских воинов в общегородских мероприятиях от воинских частей и учреждений Одессы привлекалось около четырехсот воинов. Военные провели торжественные церемонии возложения цветов к памятникам Неизвестному матросу на Аллее славы в парке им. Шевченко и Монументу освободителям Одессы «Крылья Победы» на площади 10 апреля, спуск венков на воду в акватории Одесского залива.

Украшением празднования Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков стало организованное согласно распоряжению начальника гарнизона генерал-майора Анатолия Сиротенко прохождение торжественным маршем на площади 10 апреля войск гарнизона. В парадных колоннах прошли ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, группа знаменосцев с флагом Победы и боевыми знаменами частей, которые освобождали Одессу, воспитанники Одесского лицея с усиленной военно-физической подготовкой и военнослужащие.

Изюминкой мероприятия стало показательное выступление взвода роты почетного караула и плац-концерт военного оркестра, которые представляли на празднике Военную академию.

Военнослужащие гарнизона присоединятся к организации «фронтового привала» и праздничного концерта для ветеранов в парке Победы.

Ко Дню освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков в городе состоялись и другие мероприятия. В частности, при содействии Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на территории Мемориала героической обороны Одессы «411-я береговая батарея» прошел Международный военно-исторический фестиваль «Наша Одесса!», во время которого участники впервые провели реконструкцию боя в темное время суток – при свете прожекторов. Фестиваль собрал реконструкторов из Украины, России, Белоруссии, Польши, Румынии, Болгарии и Израиля. На нем также были представлены образцы вооружения, бронированной и автомобильной техники, применявшиеся в 1943-45 годах.