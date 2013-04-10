Выпускники Харьковского университета ВС им. Кожедуба приступили к практическим полетам

Практическая формация будущих офицеров проходит в рамках нынешней летной практики на аэродроме 203-й учебно-авиационной бригады, что в Чугуеве.

Перед началом полетов на аэродроме бригады состоялся торжественный митинг, на котором временно исполняющий обязанности начальника ХУВС полковник Андрей Алимпиев и командир 203-й учебно-авиационной бригады полковник Геннадий Дубовик поздравили летчиков-курсантов с началом ответственного периода в их обучении и пожелали успехов в покорении неба.

– С марта и до конца лета выпускники видового военного вуза будут осваивать военные самолеты типа Л-39 «Альбатрос», Ан-26Ш и вертолеты Ми-8МТ. Профессиональные навыки им будут передавать лучшие летчики-инструкторы бригады, – сказал полковник Андрей Алимпиев.

7 будущих офицеров успешно выполнили ознакомительные полеты. Каждый из них провел в небе около часа. Право первым подняться в небо было поручено выпускнику-кандидату на диплом с отличием курсанту Алексею Зубрицкому.

В течение следующих двух месяцев будущие офицеры будут выполнять полетные задания. После этого их допустят к выполнению самостоятельных полетов.

По словам заместителя командира бригады подполковника Вячеслава Глазунова, курсанты прибыли на аэродром с хорошим уровнем теоретических знаний, что подтвердилось высокими показателями курсантов во время сегодняшнего выполнения полетных заданий.

Сейчас на аэродроме 203-й учебно-авиационной бригады готовятся к выполнению практических полетов и курсанты 4-го курса, обучающиеся на военно-транспортном самолете Ан-26Ш, и курсанты-штурманы.