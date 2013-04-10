В Крыму действует пункт работы с кандидатами на военную службу по контракту

После определения профессиональной пригодности кандидатов комиссия представляет предложения командиру бригады.

По словам начальника отделения личного состава бригады майора Руслана Приходы, еженедельно через комплексное изучение проходит около 35 кандидатов на должность контрактника. Благодаря внедрению электронной системы тестирования исследование одного человека длится около одного часа. Раньше, когда вычисление делалось в ручном режиме, на такую процедуру уходило до четырех часов. Кроме того, с началом работы вышеупомянутого пункта, промежуток времени, который уходил от момента оформления письменного согласия командования бригады до зачисления кандидата в списки личного состава части, сократился с восьми до двух-четырех недель.

С начала года в бригады обратилось 423 человека, из которых лишь 29 кандидатам было отказано. На сегодня уровень укомплектованности воинской части контрактниками составляет около 52% и работа по этому направлению деятельности продолжается.