Командование украинских ВВС рассказало итальянским коллегам о будущем военной авиации

Украинскую военную делегацию возглавлял первый заместитель командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-майор Сергей Дроздов.

Цель визита иностранной делегации в Украину – проведение штабных переговоров между воздушными силами Вооруженных Сил Украины и Итальянской Республики по вопросам подготовки предложений к мероприятиям двустороннего военного сотрудничества на 2014-2015 годы. В частности, иностранных гостей интересовал вопрос проведения украинскими ВС двусторонних международных учений с применением авиационной составляющей, а также дальнейшая судьба и перспектива украинских Воздушных Сил после процесса реформирования ВС Украины.

В ходе рабочего заседания украинская сторона провела брифинги-презентации на темы «Современное состояние и перспективы развития Воздушных Сил ВС Украины», а также «Перспективы интеграции командного пункта вида в современную автоматизированную систему управления авиацией и противовоздушной обороной». В свою очередь, иностранной стороной для украинских коллег был представлен брифинг по обмену опытом организации работы ВВС ВС Итальянской Республики по вопросам использования космических технологий в системе общей безопасности воздушного пространства.

В соответствии с программой пребывания иностранной делегации в Украине, планируется посещение 40-й бригады тактической авиации воздушного командования «Центр» Воздушных Сил ВС Украины (г. Васильков), где иностранных гостей ознакомят с повседневной деятельностью воинской части, авиационной техникой и вооружением в статическом показе.

Визит делегации Командования военно-воздушных сил (ВВС) Вооруженных сил Итальянской республики в Украине продлится до 12 апреля.