В Академии сухопутных войск внедряют новые методики подготовки офицеров

На базе Международного центра миротворчества и безопасности Академии сухопутных войск продолжается полевой выход курсантов факультетов боевого применения войск и факультета аэромобильных войск и разведки. Будущие офицеры выполняют упражнения стрельб из всех образцов стрелкового оружия и гранатометов, находящихся на вооружении отечественной армии.

Курсанты, которые в будущем займут должности в подразделениях и воинских частях механизированных войск, между тем отшлифовывают на практике свои командирские качества.

Во время занятий по дисциплине "Управление действиями механизированных подразделений" они не просто учатся принимать решения и умело руководить подразделениями, а пытаются делать это в условиях, приближенных к боевым. Здесь на помощь приходят не только военная техника и имитационные средства, но и новейшие технические достижения, одним из которых является многоцелевая интегрированная боевая лазерная система (MILES), которая разработана и создана специалистами США.

- Эта система предназначена для проведения занятий и учений с тактической подготовки, начиная от личной подготовки отдельного бойца, к завершающему этапу боевого слаживания подразделения, а именно проведение двусторонних тактических учений, - рассказал заместитель начальника кафедры тактики полковник Сергей Похнатюк. - MILES состоит из комплектов индивидуального стрелкового оружия, контролирующего устройства и компьютерной системы для подведения итогов. Система создает реалистичные звуки, указывает на "раненых" и "убитых" и даже воспроизводит шумовые эффекты пуль, пролетающих мимо, взрывов боеприпасов различного калибра. Равномерное размещение датчиков на снаряжении каждого военнослужащего обеспечивает информацию о месте, куда "попала пуля" и степень тяжести ранения.

По его словам, все действия регистрируются, записываются, а при подведении итогов каждый участник занятия или обучение может проанализировать свои действия и сделать соответствующие выводы. Руководитель занятия, с помощью зафиксированных компьютером результатов, получает информацию о местоположении и маршруты перемещения каждого военнослужащего, огневое поражение с тщательной детализацией. При необходимости, можно установить, кто, когда и по каким целях вел огонь, фиксируя расход боеприпасов, количество неточных и результативных выстрелов.

- Эту систему все чаще применяют для подготовки подразделений различных родов войск от отделения и выше, - добавил полковник Сергей Похнатюк. - Так будущие офицеры в ходе таких занятий не только сами учатся действовать на поле боя, но и использовать систему MILES для подготовки своих будущих подчиненных.